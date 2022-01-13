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Токаев заявил о востребованности и эффективности ОДКБ
Токаев заявил о востребованности и эффективности ОДКБ - РИА Новости, 13.01.2022
Токаев заявил о востребованности и эффективности ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание в республике миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:33
2022-01-13T15:33
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НУР-СУЛТАН, 13 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание в республике миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации.Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев в четверг провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главами Киргизии Садыром Жапаровым и Таджикистана Эмомали Рахмоном."Глава государства подчеркнул, что краткосрочное пребывание в Казахстане коллективных миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220113/mirotvortsy-1767604308.html
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в мире, армения, оон, эмомали рахмон, одкб, жанаозен, актау, садыр жапаров, никол пашинян
15:33 13.01.2022
 
Токаев заявил о востребованности и эффективности ОДКБ

Президент Токаев: пребывание в Казахстане миротворцев показало эффективность ОДКБ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 13 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание в республике миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации.
Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев в четверг провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главами Киргизии Садыром Жапаровым и Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 09:43Беспорядки в Казахстане
Миротворцы начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам
"Глава государства подчеркнул, что краткосрочное пребывание в Казахстане коллективных миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Алма-Ате
11 января, 20:05Беспорядки в Казахстане
Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане
 
В миреАрменияООНЭмомали РахмонОДКБЖанаозенАктауСадыр ЖапаровНикол Пашинян
 
 
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