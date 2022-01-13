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В Кремле отметили роль ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане

В Кремле отметили роль ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане - РИА Новости, 13.01.2022

В Кремле отметили роль ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане

Ситуация в Казахстане стабилизировалась и недооценивать роль сил ОДКБ было бы неверно, была оказана помощь руководству страны, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:08

2022-01-13T13:08

2022-01-13T13:08

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

дмитрий песков

одкб

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ситуация в Казахстане стабилизировалась и недооценивать роль сил ОДКБ было бы неверно, была оказана помощь руководству страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сегодня (Сергей) Шойгу (министр обороны) будет докладывать (Владимиру) Путину (о ситуации по миротворческим силам ОДКБ в Казахстане), давайте дождемся. Но очевидное есть: контингент ОДКБ, безусловно, оказал посильную помощь руководству Казахстана в купировании того кризиса, который возник. И мы видим, что ситуация выравнивается и стабилизируется. Конечно, здесь недооценивать роль ОДКБ было бы неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле сейчас оценивают ситуацию в Казахстане.

казахстан

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в мире, казахстан, дмитрий песков, одкб