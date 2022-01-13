https://ria.ru/20220113/odkb-1767647856.html
В Кремле отметили роль ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане
В Кремле отметили роль ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане - РИА Новости, 13.01.2022
В Кремле отметили роль ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане
Ситуация в Казахстане стабилизировалась и недооценивать роль сил ОДКБ было бы неверно, была оказана помощь руководству страны, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:08
2022-01-13T13:08
2022-01-13T13:08
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
дмитрий песков
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767604962_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_a331d7e614162ef58b56190801152ba4.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ситуация в Казахстане стабилизировалась и недооценивать роль сил ОДКБ было бы неверно, была оказана помощь руководству страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сегодня (Сергей) Шойгу (министр обороны) будет докладывать (Владимиру) Путину (о ситуации по миротворческим силам ОДКБ в Казахстане), давайте дождемся. Но очевидное есть: контингент ОДКБ, безусловно, оказал посильную помощь руководству Казахстана в купировании того кризиса, который возник. И мы видим, что ситуация выравнивается и стабилизируется. Конечно, здесь недооценивать роль ОДКБ было бы неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле сейчас оценивают ситуацию в Казахстане.
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767604962_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_e03c880fe0dc3441c145ca8448a9c71b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, дмитрий песков, одкб
В Кремле отметили роль ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане
Песков: недооценивать роль ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане было бы неверно