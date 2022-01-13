Зась отметил моральную поддержку ОДКБ в Казахстане
Генсек Зась: ОДКБ оказала Казахстану не только военную, но и моральную поддержку
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. ОДКБ оказала Казахстану не только военную, но и моральную поддержку, направленная в республику на фоне протестов миротворческая миссия показала, что организация стала реально работающим механизмом по обеспечению стабильности и безопасности, заявил в четверг генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Для Казахстана была принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная поддержка союзников по ОДКБ, которая была незамедлительно оказана. В считанные часы после принятия Советом коллективной безопасности решения об оказании помощи первые борты с контингентами Коллективных миротворческих сил уже вылетели в Казахстан", - сказал он на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии ОДКБ.
"Произошедшие события стали переломным этапом в развитии нашей Организации, которая обрела новые качества как сильный международный институт. ОДКБ - это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - добавил Зась.
По его словам, каждый из союзников внес свой вклад в выполнение поставленных задач и продемонстрировал мастерство, которое военные годами оттачивали на совместных учениях.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.