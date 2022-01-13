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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/odkb-1767627140.html
В Минобороны Белоруссии назвали сроки вывода миротворцев из Казахстана
В Минобороны Белоруссии назвали сроки вывода миротворцев из Казахстана - РИА Новости, 13.01.2022
В Минобороны Белоруссии назвали сроки вывода миротворцев из Казахстана
Участие белорусских миротворцев в урегулировании ситуации с протестами в Казахстане в составе сил ОДКБ завершено, вывод военных начинается в четверг, сообщили в РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:44
2022-01-13T11:44
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Участие белорусских миротворцев в урегулировании ситуации с протестами в Казахстане в составе сил ОДКБ завершено, вывод военных начинается в четверг, сообщили в четверг в пресс-службе минобороны Белоруссии."Завершено участие белорусского воинского контингента миротворческих сил ОДКБ в урегулировании кризисной ситуации в Республике Казахстан. Вывод миротворческого контингента начинается сегодня и завершится в течение 10 дней", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны Белоруссии.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, министерство обороны белоруссии, касым-жомарт токаев
11:44 13.01.2022
 
В Минобороны Белоруссии назвали сроки вывода миротворцев из Казахстана

Минобороны Белоруссии: вывод миротворцев в составе ОДКБ из Казахстана начинается в четверг

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкШеврон на форме белорусского военнослужащего
Шеврон на форме белорусского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Шеврон на форме белорусского военнослужащего
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МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Участие белорусских миротворцев в урегулировании ситуации с протестами в Казахстане в составе сил ОДКБ завершено, вывод военных начинается в четверг, сообщили в четверг в пресс-службе минобороны Белоруссии.
"Завершено участие белорусского воинского контингента миротворческих сил ОДКБ в урегулировании кризисной ситуации в Республике Казахстан. Вывод миротворческого контингента начинается сегодня и завершится в течение 10 дней", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны Белоруссии.
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 21:27Беспорядки в Казахстане
В ОДКБ утвердят порядок вывода миротворцев из Казахстана 13 января
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауМинистерство обороны БелоруссииКасым-Жомарт Токаев
 
 
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