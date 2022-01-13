https://ria.ru/20220113/nato-1767744263.html

Президент Эстонии выступил за расширение НАТО

Президент Эстонии выступил за расширение НАТО - РИА Новости, 13.01.2022

Президент Эстонии выступил за расширение НАТО

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что учения НАТО в его стране будут продолжаться, но могут быть более прозрачными. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T20:00

2022-01-13T20:00

2022-01-13T20:00

в мире

грузия

йенс столтенберг

финляндия

нато

россия

алар карис

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что учения НАТО в его стране будут продолжаться, но могут быть более прозрачными.Карис в четверг встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности и отношений НАТО с Россией, сообщает канцелярия главы эстонского государства."Как президент государства Восточной Европы я сказал бы, что нет никакой возможности обещать ограничение военных учений в Эстонии. Можно лишь сделать их более прозрачными",- сказал Карис на пресс-конференции в штаб-квартире альянса.По словам Кариса, Россия считает присоединение прибалтийских стран к НАТО ошибкой. "Мы дошли до такого уровня напряженности, которого не было с окончания холодной войны. То, что Россия считает присоединение трех балтийских стран ошибкой - совершенный абсурд. Вступление в альянс было демократическим выбором свободных и независимых Эстонии, Латвии и Литвы",- заявил президент.Карис также отметил, что Эстония положительно смотрит на возможное присоединение к НАТО Финляндии и Швеции. "Что касается членства в НАТО Грузии, то это вопрос переговоров между данной страной и альянсом",-добавил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.-

https://ria.ru/20220113/nato-1767697893.html

https://ria.ru/20220113/mid-1767734267.html

грузия

финляндия

россия

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в мире, грузия, йенс столтенберг, финляндия, нато, россия, алар карис