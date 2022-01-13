https://ria.ru/20220113/nato-1767697893.html

Президент Эстонии объяснил вступление стран Балтии в НАТО

Президент Эстонии объяснил вступление стран Балтии в НАТО - РИА Новости, 13.01.2022

Президент Эстонии объяснил вступление стран Балтии в НАТО

Президент Эстонии Алар Карис считает, что членство страны в НАТО является лучшей гарантией безопасности балтийского государства. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:28

2022-01-13T16:28

2022-01-13T16:28

в мире

йенс столтенберг

эстония

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нато

балтия

россия

алар карис

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что членство страны в НАТО является лучшей гарантией безопасности балтийского государства.Президент Карис в четверг встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности и отношений НАТО с Россией, сообщает канцелярия главы эстонского государства..По словам президента, НАТО защищает свои ценности, такие как демократия и свобода, а также право каждой страны выбирать свои собственные механизмы безопасности, именно по этой причине страны Балтии в 2004 году вступили в НАТО. "И мы видим, что это наша лучшая гарантия безопасности", — сказал Карис на пресс-конференции в штаб-квартире альянса.Президент уверен, что НАТО есть и останется основой обороны Эстонии и евроатлантической безопасности. "Возможно, что еще более важно, это форум, на котором союзники вырабатывают общие позиции по вызовам безопасности и решают, как реагировать на них. В последние недели и месяцы НАТО продемонстрировала, что союзники сильны и едины", — добавил он. .Карис сообщил, что на встрече с генсеком НАТО также обсуждалась ситуация на границах Украины, где, по его словам, российская военная активность не уменьшилась. "Мы подчеркиваем нашу твердую поддержку Украины не только на словах, но и на деле", - добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220113/nato-1767590370.html

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