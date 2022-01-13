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Президент Эстонии объяснил вступление стран Балтии в НАТО
Президент Эстонии объяснил вступление стран Балтии в НАТО - РИА Новости, 13.01.2022
Президент Эстонии объяснил вступление стран Балтии в НАТО
Президент Эстонии Алар Карис считает, что членство страны в НАТО является лучшей гарантией безопасности балтийского государства. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:28
2022-01-13T16:28
в мире
йенс столтенберг
эстония
дмитрий песков
нато
балтия
россия
алар карис
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что членство страны в НАТО является лучшей гарантией безопасности балтийского государства.Президент Карис в четверг встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности и отношений НАТО с Россией, сообщает канцелярия главы эстонского государства..По словам президента, НАТО защищает свои ценности, такие как демократия и свобода, а также право каждой страны выбирать свои собственные механизмы безопасности, именно по этой причине страны Балтии в 2004 году вступили в НАТО. "И мы видим, что это наша лучшая гарантия безопасности", — сказал Карис на пресс-конференции в штаб-квартире альянса.Президент уверен, что НАТО есть и останется основой обороны Эстонии и евроатлантической безопасности. "Возможно, что еще более важно, это форум, на котором союзники вырабатывают общие позиции по вызовам безопасности и решают, как реагировать на них. В последние недели и месяцы НАТО продемонстрировала, что союзники сильны и едины", — добавил он. .Карис сообщил, что на встрече с генсеком НАТО также обсуждалась ситуация на границах Украины, где, по его словам, российская военная активность не уменьшилась. "Мы подчеркиваем нашу твердую поддержку Украины не только на словах, но и на деле", - добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220113/nato-1767590370.html
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в мире, йенс столтенберг, эстония, дмитрий песков, нато, балтия, россия, алар карис
16:28 13.01.2022
 
Президент Эстонии объяснил вступление стран Балтии в НАТО

Президент Эстонии Карис: страны Балтии вступили в НАТО из-за гарантий безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что членство страны в НАТО является лучшей гарантией безопасности балтийского государства.
Президент Карис в четверг встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности и отношений НАТО с Россией, сообщает канцелярия главы эстонского государства..
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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По словам президента, НАТО защищает свои ценности, такие как демократия и свобода, а также право каждой страны выбирать свои собственные механизмы безопасности, именно по этой причине страны Балтии в 2004 году вступили в НАТО. "И мы видим, что это наша лучшая гарантия безопасности", — сказал Карис на пресс-конференции в штаб-квартире альянса.
Президент уверен, что НАТО есть и останется основой обороны Эстонии и евроатлантической безопасности. "Возможно, что еще более важно, это форум, на котором союзники вырабатывают общие позиции по вызовам безопасности и решают, как реагировать на них. В последние недели и месяцы НАТО продемонстрировала, что союзники сильны и едины", — добавил он. .
Карис сообщил, что на встрече с генсеком НАТО также обсуждалась ситуация на границах Украины, где, по его словам, российская военная активность не уменьшилась. "Мы подчеркиваем нашу твердую поддержку Украины не только на словах, но и на деле", - добавил он.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреЙенс СтолтенбергЭстонияДмитрий ПесковНАТОБалтияРоссияАлар Карис
 
 
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