https://ria.ru/20220113/nato-1767668415.html

Рябков объяснил, почему Россия остается главным противником НАТО

Рябков объяснил, почему Россия остается главным противником НАТО - РИА Новости, 13.01.2022

Рябков объяснил, почему Россия остается главным противником НАТО

Россия сейчас главный противник НАТО, только потому что старается твердо отстаивать свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:26

2022-01-13T14:26

2022-01-13T14:32

нато

россия

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия сейчас главный противник НАТО, только потому что старается твердо отстаивать свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы", - сказал он в интервью телеканалу RTVI.

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767667839.html

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нато, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)