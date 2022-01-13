https://ria.ru/20220113/nato-1767668415.html
Рябков объяснил, почему Россия остается главным противником НАТО
Рябков объяснил, почему Россия остается главным противником НАТО - РИА Новости, 13.01.2022
Рябков объяснил, почему Россия остается главным противником НАТО
Россия сейчас главный противник НАТО, только потому что старается твердо отстаивать свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:26
2022-01-13T14:26
2022-01-13T14:32
нато
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия сейчас главный противник НАТО, только потому что старается твердо отстаивать свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы", - сказал он в интервью телеканалу RTVI.
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767667839.html
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нато, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:26 13.01.2022 (обновлено: 14:32 13.01.2022)
Рябков объяснил, почему Россия остается главным противником НАТО
Рябков: Россия — главный противник НАТО потому, что твердо отстаивает свои интересы