13:20 13.01.2022 (обновлено: 13:47 13.01.2022)
Швеция и Финляндия могут быстро вступить в НАТО, утверждает Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: Швеция и Финляндия могут быстро вступить в НАТО, если захотят
© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Швеция и Финляндия во-многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Швеция и Финляндия являются нашими близкими партнерами, мы работали вместе, проводим совместные учения. Они отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер, у них хорошо организованные, хорошо управляемые институты безопасности и обороны… То есть, это может произойти очень быстро (вступление в НАТО – ред.), если они обратятся с таким запросом, но, в конце концов, это требует политического решения Швеции и Финляндии, а также тридцати союзников по НАТО", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии.
Генсек НАТО в начале января провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьером Швеции Магдаленой Андерссон. Столтенберг подчеркнул, что НАТО "поддерживает право каждой нации самостоятельно определять меры для обеспечения собственной безопасности".
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее также заявила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.