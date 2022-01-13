https://ria.ru/20220113/nato-1767651681.html

Швеция и Финляндия могут быстро вступить в НАТО, утверждает Столтенберг

Швеция и Финляндия могут быстро вступить в НАТО, утверждает Столтенберг - РИА Новости, 13.01.2022

Швеция и Финляндия могут быстро вступить в НАТО, утверждает Столтенберг

Швеция и Финляндия во-многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО, РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:20

2022-01-13T13:20

2022-01-13T13:47

в мире

сша

йенс столтенберг

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нато

виктория нуланд

саули ниинисте

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Швеция и Финляндия во-многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Швеция и Финляндия являются нашими близкими партнерами, мы работали вместе, проводим совместные учения. Они отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер, у них хорошо организованные, хорошо управляемые институты безопасности и обороны… То есть, это может произойти очень быстро (вступление в НАТО – ред.), если они обратятся с таким запросом, но, в конце концов, это требует политического решения Швеции и Финляндии, а также тридцати союзников по НАТО", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии.Генсек НАТО в начале января провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьером Швеции Магдаленой Андерссон. Столтенберг подчеркнул, что НАТО "поддерживает право каждой нации самостоятельно определять меры для обеспечения собственной безопасности".Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее также заявила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.

сша

финляндия

эстония

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в мире, сша, йенс столтенберг, финляндия, эстония, нато, виктория нуланд, саули ниинисте