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Швеция и Финляндия могут быстро вступить в НАТО, утверждает Столтенберг
Швеция и Финляндия могут быстро вступить в НАТО, утверждает Столтенберг - РИА Новости, 13.01.2022
Швеция и Финляндия могут быстро вступить в НАТО, утверждает Столтенберг
Швеция и Финляндия во-многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО, РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:20
2022-01-13T13:47
в мире
сша
йенс столтенберг
финляндия
эстония
нато
виктория нуланд
саули ниинисте
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Швеция и Финляндия во-многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Швеция и Финляндия являются нашими близкими партнерами, мы работали вместе, проводим совместные учения. Они отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер, у них хорошо организованные, хорошо управляемые институты безопасности и обороны… То есть, это может произойти очень быстро (вступление в НАТО – ред.), если они обратятся с таким запросом, но, в конце концов, это требует политического решения Швеции и Финляндии, а также тридцати союзников по НАТО", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии.Генсек НАТО в начале января провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьером Швеции Магдаленой Андерссон. Столтенберг подчеркнул, что НАТО "поддерживает право каждой нации самостоятельно определять меры для обеспечения собственной безопасности".Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее также заявила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.
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финляндия
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в мире, сша, йенс столтенберг, финляндия, эстония, нато, виктория нуланд, саули ниинисте
13:20 13.01.2022 (обновлено: 13:47 13.01.2022)
 
Швеция и Финляндия могут быстро вступить в НАТО, утверждает Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: Швеция и Финляндия могут быстро вступить в НАТО, если захотят

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Швеция и Финляндия во-многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Швеция и Финляндия являются нашими близкими партнерами, мы работали вместе, проводим совместные учения. Они отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер, у них хорошо организованные, хорошо управляемые институты безопасности и обороны… То есть, это может произойти очень быстро (вступление в НАТО – ред.), если они обратятся с таким запросом, но, в конце концов, это требует политического решения Швеции и Финляндии, а также тридцати союзников по НАТО", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии.
Генсек НАТО в начале января провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьером Швеции Магдаленой Андерссон. Столтенберг подчеркнул, что НАТО "поддерживает право каждой нации самостоятельно определять меры для обеспечения собственной безопасности".
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее также заявила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.
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В миреСШАЙенс СтолтенбергФинляндияЭстонияНАТОВиктория НуландСаули Ниинисте
 
 
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