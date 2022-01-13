15:08 13.01.2022 (обновлено: 15:15 13.01.2022)
Токаев проинформировал глав стран ОДКБ о начавшемся выводе миротворцев
Президент Казахстана Токаев проинформировал глав стран ОДКБ о начале вывода миротворцев
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПогрузка военной техники российских миротворческих сил ОДКБ на самолет Ил-76МД Минобороны России на аэродроме в Казахстане. Кадр видео
Погрузка военной техники российских миротворческих сил ОДКБ на самолет Ил-76МД Минобороны России на аэродроме в Казахстане. Кадр видео
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил главам стран-членов ОДКБ о начавшемся выводе миротворцев с казахстанской территории и поблагодарил за поддержку на фоне беспорядков в республике, сообщила пресс-служба президента.
По данным пресс-службы, глава государства провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Касым-Жомарт Токаев проинформировал коллег по ОДКБ о начавшемся сегодня, 13 января, выводе миротворческого контингента из нашей страны и выразил им благодарность за оказанную поддержку в момент террористического нападения на Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.