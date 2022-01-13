Киргизские миротворцы вернутся из Казахстана на родину 14 января
Участвующие в миссии ОДКБ в Казахстане киргизские миротворцы вернутся на родину 14 января
© Фото : Кыргыз Республикасынын Коргоо министриКиргизские миротворцы вылетели в Казахстан с аэродрома Объединенной российской военной базы "Кант"
Киргизские миротворцы вылетели в Казахстан с аэродрома Объединенной российской военной базы "Кант" . Архивное фото
БИШКЕК, 13 янв - РИА Новости. Участвующие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане киргизские военнослужащие вернутся на родину 14 января, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минобороны Киргизии.
"Миротворческий воинский контингент вооруженных сил Кыргызской республики прибудет из Алматы в пункт постоянной дислокации - Токмок - во второй половине дня 14 января", - заявил представитель пресс-службы.
В миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане принимали участие 150 киргизских военных и 19 единиц техники. В Алма-Ате они взяли на себя охрану стратегических объектов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.