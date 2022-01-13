https://ria.ru/20220113/minirovanie-1767623702.html

В Самаре эвакуировали несколько школ из-за "минирования"

В Самаре эвакуировали несколько школ из-за "минирования" - РИА Новости, 13.01.2022

В Самаре эвакуировали несколько школ из-за "минирования"

Ряд школ в Самаре эвакуированы в четверг после информации о "минировании", занятия отменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:32

2022-01-13T11:32

2022-01-13T11:36

происшествия

школа

дети

самарская область

самара

россия

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САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Ряд школ в Самаре эвакуированы в четверг после информации о "минировании", занятия отменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города."В связи с поступившим сигналом о возможном заминировании ряда школ города организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены", - сказала собеседница агентства.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220113/shkola-1767609985.html

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происшествия, школа, дети, самарская область, самара, россия