https://ria.ru/20220113/minirovanie-1767623702.html
В Самаре эвакуировали несколько школ из-за "минирования"
В Самаре эвакуировали несколько школ из-за "минирования" - РИА Новости, 13.01.2022
В Самаре эвакуировали несколько школ из-за "минирования"
Ряд школ в Самаре эвакуированы в четверг после информации о "минировании", занятия отменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:32
2022-01-13T11:32
2022-01-13T11:36
происшествия
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дети
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россия
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САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Ряд школ в Самаре эвакуированы в четверг после информации о "минировании", занятия отменены, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города."В связи с поступившим сигналом о возможном заминировании ряда школ города организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены", - сказала собеседница агентства.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220113/shkola-1767609985.html
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происшествия, школа, дети, самарская область, самара, россия
11:32 13.01.2022 (обновлено: 11:36 13.01.2022)
В Самаре эвакуировали несколько школ из-за "минирования"
В Самаре эвакуировали несколько школ после информации о "минировании", занятия отменены