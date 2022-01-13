https://ria.ru/20220113/migranty-1767594272.html

Бастрыкин оценил проблему растущей преступности среди мигрантов

Бастрыкин оценил проблему растущей преступности среди мигрантов - РИА Новости, 13.01.2022

Бастрыкин оценил проблему растущей преступности среди мигрантов

Для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих в Россию на заработки нужно совершенствовать миграционные процессы, считает председатель Следственного... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T07:31

2022-01-13T07:31

2022-01-13T09:01

общество

безопасность

александр бастрыкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

центральная азия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_85b7cd076f2830c525f62dc4a2c60073.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих в Россию на заработки нужно совершенствовать миграционные процессы, считает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Свою позицию он обозначил в интервью РИА Новости.В качестве примера он напомнил о выходце из Центральной Азии, которого в марте прошлого года задержали сотрудники ФСБ за подготовку взрыва в одном из ТЦ в Майкопе. У мужчины нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, инструкции по ее изготовлению, символику группировки "Исламское государство"*, а также поддельные миграционные документы.Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что для ускорения процесса расследования преступлений, совершенных мигрантами, необходимо ввести специальные пластиковые карты, в которых бы содержалась персональная информация о владельце, включая отпечатки пальцев.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20211103/migranty-1757450833.html

центральная азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, безопасность, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральная азия, россия