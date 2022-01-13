Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/migranty-1767594272.html
Бастрыкин оценил проблему растущей преступности среди мигрантов
Бастрыкин оценил проблему растущей преступности среди мигрантов - РИА Новости, 13.01.2022
Бастрыкин оценил проблему растущей преступности среди мигрантов
Для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих в Россию на заработки нужно совершенствовать миграционные процессы, считает председатель Следственного... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T07:31
2022-01-13T09:01
общество
безопасность
александр бастрыкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральная азия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_85b7cd076f2830c525f62dc4a2c60073.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих в Россию на заработки нужно совершенствовать миграционные процессы, считает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Свою позицию он обозначил в интервью РИА Новости.В качестве примера он напомнил о выходце из Центральной Азии, которого в марте прошлого года задержали сотрудники ФСБ за подготовку взрыва в одном из ТЦ в Майкопе. У мужчины нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, инструкции по ее изготовлению, символику группировки "Исламское государство"*, а также поддельные миграционные документы.Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что для ускорения процесса расследования преступлений, совершенных мигрантами, необходимо ввести специальные пластиковые карты, в которых бы содержалась персональная информация о владельце, включая отпечатки пальцев.* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20211103/migranty-1757450833.html
центральная азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_52:42:1076:810_1920x0_80_0_0_91dd7d9395248c47e84df6ef325dc042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, безопасность, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральная азия, россия
07:31 13.01.2022 (обновлено: 09:01 13.01.2022)
 
Бастрыкин оценил проблему растущей преступности среди мигрантов

Глава СК Бастрыкин: для борьбы с растущей преступностью среди мигрантов нужен новый подход

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих в Россию на заработки нужно совершенствовать миграционные процессы, считает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Свою позицию он обозначил в интервью РИА Новости.

"Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки", — отметил Бастрыкин.

В качестве примера он напомнил о выходце из Центральной Азии, которого в марте прошлого года задержали сотрудники ФСБ за подготовку взрыва в одном из ТЦ в Майкопе. У мужчины нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, инструкции по ее изготовлению, символику группировки "Исламское государство"*, а также поддельные миграционные документы.
Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что для ускорения процесса расследования преступлений, совершенных мигрантами, необходимо ввести специальные пластиковые карты, в которых бы содержалась персональная информация о владельце, включая отпечатки пальцев.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Скульптура Дон Кихота на бульваре Веласкеса в Сосенском - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября 2021, 08:00
Грабежи и изнасилования: репортаж из заселенного мигрантами района Москвы
 
ОбществоБезопасностьАлександр БастрыкинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральная АзияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13ОСАГО может подорожать на 48%, пишут СМИ
09:12СК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочки
09:10Мали обвинила Францию в нарушении воздушного пространства
09:08В Совфеде предложили упростить переоборудование авто на газовое топливо
09:05Мишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штамма
09:03МЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи
09:03Мишустин поручил оценить готовность к созданию резерва коек из-за COVID-19
09:00Российские разработки сделают водородную энергетику дешевле и безопаснее
08:57В Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршрутки
08:47В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских
08:45В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
08:34Москвичам рассказали о погоде в четверг
08:27Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку
08:26В России пройдет единовременный учет амурского тигра
08:21Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей
08:02Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году
07:49Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву
07:43В аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс
07:43Историк рассказал, почему в России два Новых года
07:39Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов
Лента новостейМолния
ОСАГО может подорожать на 48%, пишут СМИСК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочкиМали обвинила Францию в нарушении воздушного пространстваВ Совфеде предложили упростить переоборудование авто на газовое топливоМишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штаммаМЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи Мишустин поручил оценить готовность к созданию резерва коек из-за COVID-19Российские разработки сделают водородную энергетику дешевле и безопаснееВ Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршруткиВ Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейскихВ Москве продлили "желтый" уровень погодной опасностиМосквичам рассказали о погоде в четвергМладшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержкуВ России пройдет единовременный учет амурского тиграБастрыкин заявил о росте числа преступлений против детейМинувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом годуАнтонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на МосквуВ аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейсИсторик рассказал, почему в России два Новых годаРоссия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов