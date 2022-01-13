07:31 13.01.2022 (обновлено: 09:01 13.01.2022)
Бастрыкин оценил проблему растущей преступности среди мигрантов
Глава СК Бастрыкин: для борьбы с растущей преступностью среди мигрантов нужен новый подход
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих в Россию на заработки нужно совершенствовать миграционные процессы, считает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Свою позицию он обозначил в интервью РИА Новости.
"Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки", — отметил Бастрыкин.
В качестве примера он напомнил о выходце из Центральной Азии, которого в марте прошлого года задержали сотрудники ФСБ за подготовку взрыва в одном из ТЦ в Майкопе. У мужчины нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, инструкции по ее изготовлению, символику группировки "Исламское государство"*, а также поддельные миграционные документы.
Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что для ускорения процесса расследования преступлений, совершенных мигрантами, необходимо ввести специальные пластиковые карты, в которых бы содержалась персональная информация о владельце, включая отпечатки пальцев.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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