В СК оценили пользу введения для мигрантов персональных патентов
В СК заявили, что персональные патенты для мигрантов помогут раскрывать преступления
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Введение для мигрантов пластиковых карт, содержащих персональную информацию о владельце, позволит быстрее расследовать преступления, совершенные иностранцами, заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о том, что трудовым мигрантам в России с конца декабря начнут выдавать патенты с электронным носителем информации, содержащим сведения об их отпечатках пальцев и биометрических данных лица. В частности, документ будет содержать фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне - наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи.
"Упорядочение пребывания мигрантов, четкая фиксация их данных позволит облегчить поиск лиц, совершивших преступления и, как следствие, улучшить криминогенную ситуацию, снять напряженность в обществе. Такие меры способствуют более действенному и результативному миграционному контролю, ускоряют процесс выявления и расследования преступлений", - сказала Петренко.
По ее словам, введение пластиковых карт, содержащих информацию с отпечатками пальцев и фотографией владельца, - важный этап в формировании простых и понятных правил пребывания в России иностранцев.
"Такое новшество позволит пребывающим гражданам на законных основаниях трудиться в нашей стране. Мера имеет и превентивный характер для данной категории лиц: каждый будет четко понимать, что в случае совершения им противоправного деяния на территории России его личность неизбежно будет идентифицирована", - отметила Петренко.
Официальный представитель СК РФ подчеркнула, что так правоохранительные органы смогут в полной мере реализовать принцип неотвратимости наказания.
"Осознание возможности беспрепятственно уехать на родину и скрыться от правоохранительных органов создавало благоприятную почву для преступных посягательств со стороны мигрантов. В связи с изложенным, введенный нормативно-правовой акт представляет собой своевременный, реальный и эффективный инструмент регулирования миграционных процессов в России", - добавила она.