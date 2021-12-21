https://ria.ru/20211221/migranty-1764705297.html

В СК оценили пользу введения для мигрантов персональных патентов

В СК оценили пользу введения для мигрантов персональных патентов - РИА Новости, 21.12.2021

В СК оценили пользу введения для мигрантов персональных патентов

Введение для мигрантов пластиковых карт, содержащих персональную информацию о владельце, позволит быстрее расследовать преступления, совершенные иностранцами,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:33

2021-12-21T13:33

2021-12-21T13:33

общество

владимир колокольцев

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Введение для мигрантов пластиковых карт, содержащих персональную информацию о владельце, позволит быстрее расследовать преступления, совершенные иностранцами, заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о том, что трудовым мигрантам в России с конца декабря начнут выдавать патенты с электронным носителем информации, содержащим сведения об их отпечатках пальцев и биометрических данных лица. В частности, документ будет содержать фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне - наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи."Упорядочение пребывания мигрантов, четкая фиксация их данных позволит облегчить поиск лиц, совершивших преступления и, как следствие, улучшить криминогенную ситуацию, снять напряженность в обществе. Такие меры способствуют более действенному и результативному миграционному контролю, ускоряют процесс выявления и расследования преступлений", - сказала Петренко.По ее словам, введение пластиковых карт, содержащих информацию с отпечатками пальцев и фотографией владельца, - важный этап в формировании простых и понятных правил пребывания в России иностранцев.Официальный представитель СК РФ подчеркнула, что так правоохранительные органы смогут в полной мере реализовать принцип неотвратимости наказания."Осознание возможности беспрепятственно уехать на родину и скрыться от правоохранительных органов создавало благоприятную почву для преступных посягательств со стороны мигрантов. В связи с изложенным, введенный нормативно-правовой акт представляет собой своевременный, реальный и эффективный инструмент регулирования миграционных процессов в России", - добавила она.

https://ria.ru/20211221/migranty-1764635153.html

https://realty.ria.ru/20211125/patent-1760705604.html

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общество, владимир колокольцев, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия