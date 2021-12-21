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https://ria.ru/20211221/migranty-1764705297.html
В СК оценили пользу введения для мигрантов персональных патентов
В СК оценили пользу введения для мигрантов персональных патентов - РИА Новости, 21.12.2021
В СК оценили пользу введения для мигрантов персональных патентов
Введение для мигрантов пластиковых карт, содержащих персональную информацию о владельце, позволит быстрее расследовать преступления, совершенные иностранцами,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:33
2021-12-21T13:33
общество
владимир колокольцев
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Введение для мигрантов пластиковых карт, содержащих персональную информацию о владельце, позволит быстрее расследовать преступления, совершенные иностранцами, заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о том, что трудовым мигрантам в России с конца декабря начнут выдавать патенты с электронным носителем информации, содержащим сведения об их отпечатках пальцев и биометрических данных лица. В частности, документ будет содержать фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне - наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи."Упорядочение пребывания мигрантов, четкая фиксация их данных позволит облегчить поиск лиц, совершивших преступления и, как следствие, улучшить криминогенную ситуацию, снять напряженность в обществе. Такие меры способствуют более действенному и результативному миграционному контролю, ускоряют процесс выявления и расследования преступлений", - сказала Петренко.По ее словам, введение пластиковых карт, содержащих информацию с отпечатками пальцев и фотографией владельца, - важный этап в формировании простых и понятных правил пребывания в России иностранцев.Официальный представитель СК РФ подчеркнула, что так правоохранительные органы смогут в полной мере реализовать принцип неотвратимости наказания."Осознание возможности беспрепятственно уехать на родину и скрыться от правоохранительных органов создавало благоприятную почву для преступных посягательств со стороны мигрантов. В связи с изложенным, введенный нормативно-правовой акт представляет собой своевременный, реальный и эффективный инструмент регулирования миграционных процессов в России", - добавила она.
https://ria.ru/20211221/migranty-1764635153.html
https://realty.ria.ru/20211125/patent-1760705604.html
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общество, владимир колокольцев, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия
13:33 21.12.2021
 
В СК оценили пользу введения для мигрантов персональных патентов

В СК заявили, что персональные патенты для мигрантов помогут раскрывать преступления

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПроверка документов
Проверка документов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Введение для мигрантов пластиковых карт, содержащих персональную информацию о владельце, позволит быстрее расследовать преступления, совершенные иностранцами, заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о том, что трудовым мигрантам в России с конца декабря начнут выдавать патенты с электронным носителем информации, содержащим сведения об их отпечатках пальцев и биометрических данных лица. В частности, документ будет содержать фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне - наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи.
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В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
"Упорядочение пребывания мигрантов, четкая фиксация их данных позволит облегчить поиск лиц, совершивших преступления и, как следствие, улучшить криминогенную ситуацию, снять напряженность в обществе. Такие меры способствуют более действенному и результативному миграционному контролю, ускоряют процесс выявления и расследования преступлений", - сказала Петренко.
По ее словам, введение пластиковых карт, содержащих информацию с отпечатками пальцев и фотографией владельца, - важный этап в формировании простых и понятных правил пребывания в России иностранцев.
"Такое новшество позволит пребывающим гражданам на законных основаниях трудиться в нашей стране. Мера имеет и превентивный характер для данной категории лиц: каждый будет четко понимать, что в случае совершения им противоправного деяния на территории России его личность неизбежно будет идентифицирована", - отметила Петренко.
Официальный представитель СК РФ подчеркнула, что так правоохранительные органы смогут в полной мере реализовать принцип неотвратимости наказания.
"Осознание возможности беспрепятственно уехать на родину и скрыться от правоохранительных органов создавало благоприятную почву для преступных посягательств со стороны мигрантов. В связи с изложенным, введенный нормативно-правовой акт представляет собой своевременный, реальный и эффективный инструмент регулирования миграционных процессов в России", - добавила она.
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ОбществоВладимир КолокольцевСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоРоссия
 
 
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