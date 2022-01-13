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МИД рассказал, перед каким выбором стоят США и НАТО
МИД рассказал, перед каким выбором стоят США и НАТО - РИА Новости, 13.01.2022
МИД рассказал, перед каким выбором стоят США и НАТО
США и НАТО стоят перед выбором - или идти по пути реализации принципа о неделимости безопасности, который предлагает Россия, или скатиться к конфронтации по... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:58
2022-01-13T18:58
в мире
сша
нато
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россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. США и НАТО стоят перед выбором - или идти по пути реализации принципа о неделимости безопасности, который предлагает Россия, или скатиться к конфронтации по лекалам "холодной войны", которая может иметь необратимые последствия, заявили в МИД РФ.В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности. Они состоялись в развитие переговоров между Россией и США в Женеве 9-10 января и Россией и НАТО в Брюсселе 12 января.В МИД РФ подчеркнули, что на площадке ОБСЕ до государств-участниц организации был доведен тезис о безальтернативности создания международно-правовой системы безопасности в Евроатлантике на принципах равной и неделимой безопасности с опорой на отказ от попыток добиться военного превосходства, обязательства о неприменении силы и угрозы ее использования, а также действий, наносящих ущерб взаимной безопасности."Особо было подчеркнуто, что европейская безопасность напрямую зависит от состояния отношений между странами, которые несут особую ответственность за мир и стабильность на этом континенте. Речь, прежде всего, о России и США, как державах, обладающих ядерным оружием. Достижение принципиального согласия между ними по ключевым аспектам военной безопасности в Европе носит решающий характер. И здесь наступил момент истины, когда необходимо определиться, пойдем ли мы по пути материализации принципа неделимости безопасности, зафиксированного на высшем уровне в документах ОБСЕ, или скатимся в конфронтацию по лекалам "холодной войны", новую гонку вооружений, соревнование угроз-контругроз с очевидными рисками для всех государств-участников ОБСЕ. Последняя опция может иметь необратимые последствия", - отметили в министерстве."ОБСЕ потенциально может сыграть полезную роль, чтобы поддержать договоренности, если они будут достигнуты между Россией и США, Россией и НАТО", - добавили в ведомстве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220113/plan-1767593495.html
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в мире, сша, нато, обсе, россия
18:58 13.01.2022
 
МИД рассказал, перед каким выбором стоят США и НАТО

МИД: скатывание к конфронтации России с США и НАТО грозит необратимыми последствиями

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. США и НАТО стоят перед выбором - или идти по пути реализации принципа о неделимости безопасности, который предлагает Россия, или скатиться к конфронтации по лекалам "холодной войны", которая может иметь необратимые последствия, заявили в МИД РФ.
В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности. Они состоялись в развитие переговоров между Россией и США в Женеве 9-10 января и Россией и НАТО в Брюсселе 12 января.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
07:13
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В МИД РФ подчеркнули, что на площадке ОБСЕ до государств-участниц организации был доведен тезис о безальтернативности создания международно-правовой системы безопасности в Евроатлантике на принципах равной и неделимой безопасности с опорой на отказ от попыток добиться военного превосходства, обязательства о неприменении силы и угрозы ее использования, а также действий, наносящих ущерб взаимной безопасности.
"Особо было подчеркнуто, что европейская безопасность напрямую зависит от состояния отношений между странами, которые несут особую ответственность за мир и стабильность на этом континенте. Речь, прежде всего, о России и США, как державах, обладающих ядерным оружием. Достижение принципиального согласия между ними по ключевым аспектам военной безопасности в Европе носит решающий характер. И здесь наступил момент истины, когда необходимо определиться, пойдем ли мы по пути материализации принципа неделимости безопасности, зафиксированного на высшем уровне в документах ОБСЕ, или скатимся в конфронтацию по лекалам "холодной войны", новую гонку вооружений, соревнование угроз-контругроз с очевидными рисками для всех государств-участников ОБСЕ. Последняя опция может иметь необратимые последствия", - отметили в министерстве.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 20:32
Эксперт заявил о "странной" тональности НАТО на переговорах с Россией
"ОБСЕ потенциально может сыграть полезную роль, чтобы поддержать договоренности, если они будут достигнуты между Россией и США, Россией и НАТО", - добавили в ведомстве.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
 
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