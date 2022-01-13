https://ria.ru/20220113/mid-1767704437.html
МИД отреагировал на заявления министра информации Казахстана
МИД отреагировал на заявления министра информации Казахстана - РИА Новости, 13.01.2022
МИД отреагировал на заявления министра информации Казахстана
Националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:57
2022-01-13T16:57
2022-01-13T18:45
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казахстан
россия
москва
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
мария захарова
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и т. д., которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, - мы считаем неприемлемыми", - сказала она.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. Министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил Умаров, который ранее допускал негативные высказывания в адрес россиян. Глава Россотрудничества Евгений Примаков после назначения Умарова заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым, мотивировав это взглядами последнего.
https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html
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в мире, казахстан, россия, москва, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), мария захарова, касым-жомарт токаев
16:57 13.01.2022 (обновлено: 18:45 13.01.2022)
МИД отреагировал на заявления министра информации Казахстана
Захарова назвала заявления министра информации Казахстана Умарова неприемлемыми