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Торжественное заседание МПА СНГ пройдет в Алма-Ате
Торжественное заседание МПА СНГ пройдет в Алма-Ате - РИА Новости, 13.01.2022
Торжественное заседание МПА СНГ пройдет в Алма-Ате
Торжественное заседание Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Алма-Ате пройдёт, как и было запланировано, в марте текущего года, сообщила спикер Совета... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:37
2022-01-13T13:37
2022-01-13T13:58
в мире
алма-ата
парламент казахстана
снг
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Торжественное заседание Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Алма-Ате пройдёт, как и было запланировано, в марте текущего года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Это подтвердил председатель Сената парламента Казахстана. Я также не вижу причин переносить заседание", - сказала она журналистам.
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РИА Новости
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в мире, алма-ата, парламент казахстана, снг, совет федерации рф, валентина матвиенко
13:37 13.01.2022 (обновлено: 13:58 13.01.2022)
Торжественное заседание МПА СНГ пройдет в Алма-Ате
Спикер Совфеда Матвиенко: заседание МПА СНГ пройдет в марте в Алма-Ате