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Торжественное заседание МПА СНГ пройдет в Алма-Ате

Торжественное заседание МПА СНГ пройдет в Алма-Ате - РИА Новости, 13.01.2022

Торжественное заседание МПА СНГ пройдет в Алма-Ате

Торжественное заседание Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Алма-Ате пройдёт, как и было запланировано, в марте текущего года, сообщила спикер Совета... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:37

2022-01-13T13:37

2022-01-13T13:58

в мире

алма-ата

парламент казахстана

снг

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Торжественное заседание Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Алма-Ате пройдёт, как и было запланировано, в марте текущего года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Это подтвердил председатель Сената парламента Казахстана. Я также не вижу причин переносить заседание", - сказала она журналистам.

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в мире, алма-ата, парламент казахстана, снг, совет федерации рф, валентина матвиенко