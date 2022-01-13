https://ria.ru/20220113/lavrov-1767684748.html

Лавров раскритиковал домыслы о провокации Россией кризиса в Казахстане

Лавров раскритиковал домыслы о провокации Россией кризиса в Казахстане - РИА Новости, 13.01.2022

Лавров раскритиковал домыслы о провокации Россией кризиса в Казахстане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конспирологической теорией домыслы о том, что Москва спровоцировала кризис в Казахстане, чтобы взять его под РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:32

2022-01-13T15:32

2022-01-13T15:49

казахстан

сергей лавров

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касым-жомарт токаев

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конспирологической теорией домыслы о том, что Москва спровоцировала кризис в Казахстане, чтобы взять его под контроль."Есть много сейчас конспирологических теорий. Одна часть этих теоретиков, что все это устроено Западом, чтобы ослабить наши позиции перед переговорами в Женеве и Брюсселе. Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого", - сказал министр в интервью программе "Большая Игра" на Первом канале.По его словам, казахстанские власти проводят полноценное расследование и огласят результаты. Ситуация, подчеркнул он, не имеет никакого отношения к Москве.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220113/lavrov-1767680045.html

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казахстан, сергей лавров, россия, алма-ата, оон, москва, одкб, касым-жомарт токаев