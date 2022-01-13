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Туризм
https://ria.ru/20220113/krym-1767680985.html
В Крыму гостям рекомендуют пользоваться российскими сервисами бронирования
В Крыму гостям рекомендуют пользоваться российскими сервисами бронирования - РИА Новости, 13.01.2022
В Крыму гостям рекомендуют пользоваться российскими сервисами бронирования
Министерство курортов и туризма республики Крым рекомендует отельерам использовать в работе системы бронирования резидентов РФ, а также открывать собственные... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:09
2022-01-13T16:09
туризм
республика крым
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
россия
новости - туризм
отели
гостиницы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Министерство курортов и туризма республики Крым рекомендует отельерам использовать в работе системы бронирования резидентов РФ, а также открывать собственные каналы продаж."В январе стартует новый этап туристического кешбэка, когда турист может напрямую забронировать отдых со скидкой в 20 процентов, выбрав отель на сайте мирпутешествий.рф", — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Ранее глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова сообщила, что система Booking.com ввела новые ограничения для работы в Крыму. По ее словам, сервис теперь разрешил клиенту бронировать номер только на одного туриста.Волченко добавил, что чиновники обращались в компанию Booking с просьбой пояснить позицию и возможные ограничения по работе в регионе. В итоге был получен уклончивый ответ о действиях в соответствии с санкциями, введенными по отношению к республике Крым. При этом работа сервиса с местными отелями продолжалась, поскольку остается экономически целесообразной, сказал министр. Волченко отметил, что такая политика уже привела к тому, что многие отели отказались от работы с Booking.
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республика крым, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, новости - туризм, отели, гостиницы
16:09 13.01.2022
 
В Крыму гостям рекомендуют пользоваться российскими сервисами бронирования

Власти Крыма рекомендуют туристам бронировать отели напрямую или у российских сервисов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка у отеля "Мрия Резорт"
Девушка у отеля Мрия Резорт - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Министерство курортов и туризма республики Крым рекомендует отельерам использовать в работе системы бронирования резидентов РФ, а также открывать собственные каналы продаж.
"В январе стартует новый этап туристического кешбэка, когда турист может напрямую забронировать отдых со скидкой в 20 процентов, выбрав отель на сайте мирпутешествий.рф", — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова сообщила, что система Booking.com ввела новые ограничения для работы в Крыму. По ее словам, сервис теперь разрешил клиенту бронировать номер только на одного туриста.
Волченко добавил, что чиновники обращались в компанию Booking с просьбой пояснить позицию и возможные ограничения по работе в регионе. В итоге был получен уклончивый ответ о действиях в соответствии с санкциями, введенными по отношению к республике Крым. При этом работа сервиса с местными отелями продолжалась, поскольку остается экономически целесообразной, сказал министр. Волченко отметил, что такая политика уже привела к тому, что многие отели отказались от работы с Booking.
Отель Мрия Резорт & СПА в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 18:25Туризм
Booking ввела новые ограничения для отелей Крыма
 
ТуризмРеспублика КрымТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)РоссияНовости - ТуризмОтелиГостиницы
 
 
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