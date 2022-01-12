https://ria.ru/20220112/krym-1767512320.html

Booking ввела новые ограничения для отелей Крыма

Booking ввела новые ограничения для отелей Крыма - РИА Новости, 12.01.2022

Booking ввела новые ограничения для отелей Крыма

Международная система бронирования Booking.com ввела новые ограничения для работы в Крыму, сообщила РИА Новости руководитель Ассоциации малых отелей полуострова РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:25

2022-01-12T18:25

2022-01-12T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Международная система бронирования Booking.com ввела новые ограничения для работы в Крыму, сообщила РИА Новости руководитель Ассоциации малых отелей полуострова Наталья Стамбульникова."Наши отельеры начали получать так называемые "письма счастья" от Booking. Сервис вводит новые ограничения для бронирования отдыха в Крыму. Первый удар был, когда он убрал все рейтинги, а затем отзывы и бронирование номеров с целью отдыха. А теперь дошли до абсурда, когда забронировать номер можно только на одного человека", — сказала Стамбульникова.Кроме того, по ее словам, сервис отключил функцию, позволяющую гостиницам обмениваться сообщениями с клиентами."Этого следовало ожидать. Еще четыре года назад я призывала крымских отельеров не ориентироваться на Booking, а вкладывать средства в раскручивание собственных сайтов и продаж", — сказала Стамбульникова.Несколько лет назад Booking.com ограничила свой функционал для крымских гостиниц. Пользователей лишили возможности оставлять и читать отзывы об объектах размещения в регионе, также были обнулены все рейтинги. При этом туристы могли бронировать номера только при упоминании, что поездка является деловой, а не в целях отдыха.

https://realty.ria.ru/20211217/booking-1764238684.html

https://ria.ru/20220112/zagranpasport-1767462908.html

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