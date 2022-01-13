https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767629629.html
В России за сутки от COVID-19 умерли 745 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 745 человек - РИА Новости, 13.01.2022
В России за сутки от COVID-19 умерли 745 человек
За сутки в России подтверждены 740 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 319 172, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:54
2022-01-13T11:54
2022-01-13T11:54
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766127030_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_5b0fafd01a1a938a030dbad40b4428f7.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 740 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 319 172, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 740 смертей... За весь период по России умерло 319 172 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 71, Санкт-Петербурге - 58, Подмосковье - 39.
https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767628930.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766127030_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c2b1476b6074f533096712d223c6215b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия
В России за сутки от COVID-19 умерли 745 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 745 человек, за все время — 319 172