https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767629043.html
В России за сутки выписали 25 984 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 25 984 человека после COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022
В России за сутки выписали 25 984 человека после COVID-19
За сутки в России выздоровели 25 984 человека после COVID-19, за все время - 9 784 348, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:52
2022-01-13T11:52
2022-01-13T11:53
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 25 984 человека после COVID-19, за все время - 9 784 348, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 984 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 784 348", - говорится сообщении.В частности, в Москве - 2857, Санкт-Петербурге - 2614, Воронежской области - 1312.
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11:52 13.01.2022 (обновлено: 11:53 13.01.2022)
В России за сутки выписали 25 984 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 25 984 человека после COVID-19, за все время — 9 784 348