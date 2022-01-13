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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767629043.html
В России за сутки выписали 25 984 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 25 984 человека после COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022
В России за сутки выписали 25 984 человека после COVID-19
За сутки в России выздоровели 25 984 человека после COVID-19, за все время - 9 784 348, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:52
2022-01-13T11:53
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
воронежская область
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 25 984 человека после COVID-19, за все время - 9 784 348, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 984 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 784 348", - говорится сообщении.В частности, в Москве - 2857, Санкт-Петербурге - 2614, Воронежской области - 1312.
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общество, санкт-петербург, воронежская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:52 13.01.2022 (обновлено: 11:53 13.01.2022)
 
В России за сутки выписали 25 984 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 25 984 человека после COVID-19, за все время — 9 784 348

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врачи реаниматологи в "красной зоне" больницы города Рассказово
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 25 984 человека после COVID-19, за все время - 9 784 348, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 984 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 784 348", - говорится сообщении.
В частности, в Москве - 2857, Санкт-Петербурге - 2614, Воронежской области - 1312.
Медицинский работник в карантинном центре - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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