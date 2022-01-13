Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767611563.html
ФНПР призвали разработать методику выдачи сертификатов по уровню антител
ФНПР призвали разработать методику выдачи сертификатов по уровню антител - РИА Новости, 13.01.2022
ФНПР призвали разработать методику выдачи сертификатов по уровню антител
Профсоюзы просят вице-премьера РФ Татьяну Голикову разработать методику выдачи сертификатов людям с высоким уровнем антител, даже если их нет в регистре... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:30
2022-01-13T10:30
распространение коронавируса
общество
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
федерация независимых профсоюзов россии
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f72b94f9c64d118a57d994694f4e07d3.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Профсоюзы просят вице-премьера РФ Татьяну Голикову разработать методику выдачи сертификатов людям с высоким уровнем антител, даже если их нет в регистре переболевших новой коронавирусной инфекцией, следует из документа, размещенного на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).Организация выразила обеспокоенность ситуацией с получением сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции гражданами с высоким количеством антител, если они переболели в легкой форме, бессимптомно или имеют ложноотрицательный ПЦР-тест. Как отметили представители объединения профсоюзов, он лишены возможности беспрепятственного доступа в госучреждения, общественные места, что лишает людей полноценного отдыха."В целях урегулирования данной ситуации считаем необходимым до вступления в силу изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) принять срочные меры по разработке методики выдачи сертификатов о вакцинации гражданам, имеющим антитела, независимо от того, внесены ли они в федеральный регистр больных новой коронавирусной инфекцией", - говорится в письме.В декабре, выступая в Госдуме, Голикова рассказала, что получить документ перебоелвшего COVID-19 смогут россияне, которые имеют положительный ПЦР-тест после 1 января 2021 года, но не обращались в медицинскую организацию. Для этого им нужно будет сдать тест на антитела, учитываться будет факт их наличия, а не уровень. Предполагается, что сертификат для таких россиян будет действителен в течение года.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/golikova-1763541493.html
https://ria.ru/20211213/sertifikaty-1763522509.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4291d29bc2dca0f7a8d60b233d0f08a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, федерация независимых профсоюзов россии, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:30 13.01.2022
 
ФНПР призвали разработать методику выдачи сертификатов по уровню антител

ФНПР призвали разработать методику выдачи сертификатов по антителам до закона о QR-кодах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Профсоюзы просят вице-премьера РФ Татьяну Голикову разработать методику выдачи сертификатов людям с высоким уровнем антител, даже если их нет в регистре переболевших новой коронавирусной инфекцией, следует из документа, размещенного на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Организация выразила обеспокоенность ситуацией с получением сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции гражданами с высоким количеством антител, если они переболели в легкой форме, бессимптомно или имеют ложноотрицательный ПЦР-тест. Как отметили представители объединения профсоюзов, он лишены возможности беспрепятственного доступа в госучреждения, общественные места, что лишает людей полноценного отдыха.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 19:16В России
Голикова: Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификаты по антителам
"В целях урегулирования данной ситуации считаем необходимым до вступления в силу изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) принять срочные меры по разработке методики выдачи сертификатов о вакцинации гражданам, имеющим антитела, независимо от того, внесены ли они в федеральный регистр больных новой коронавирусной инфекцией", - говорится в письме.
В декабре, выступая в Госдуме, Голикова рассказала, что получить документ перебоелвшего COVID-19 смогут россияне, которые имеют положительный ПЦР-тест после 1 января 2021 года, но не обращались в медицинскую организацию. Для этого им нужно будет сдать тест на антитела, учитываться будет факт их наличия, а не уровень. Предполагается, что сертификат для таких россиян будет действителен в течение года.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.
Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 17:47Распространение коронавируса
"Госуслуги" смогут выдавать сертификаты по антителам
 
Распространение коронавирусаОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФФедерация независимых профсоюзов РоссииЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
22:51Тарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов
Лента новостейМолния
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфиреТарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов