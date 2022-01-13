ФНПР призвали разработать методику выдачи сертификатов по уровню антител
ФНПР призвали разработать методику выдачи сертификатов по антителам до закона о QR-кодах
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Профсоюзы просят вице-премьера РФ Татьяну Голикову разработать методику выдачи сертификатов людям с высоким уровнем антител, даже если их нет в регистре переболевших новой коронавирусной инфекцией, следует из документа, размещенного на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Организация выразила обеспокоенность ситуацией с получением сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции гражданами с высоким количеством антител, если они переболели в легкой форме, бессимптомно или имеют ложноотрицательный ПЦР-тест. Как отметили представители объединения профсоюзов, он лишены возможности беспрепятственного доступа в госучреждения, общественные места, что лишает людей полноценного отдыха.
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"В целях урегулирования данной ситуации считаем необходимым до вступления в силу изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) принять срочные меры по разработке методики выдачи сертификатов о вакцинации гражданам, имеющим антитела, независимо от того, внесены ли они в федеральный регистр больных новой коронавирусной инфекцией", - говорится в письме.
В декабре, выступая в Госдуме, Голикова рассказала, что получить документ перебоелвшего COVID-19 смогут россияне, которые имеют положительный ПЦР-тест после 1 января 2021 года, но не обращались в медицинскую организацию. Для этого им нужно будет сдать тест на антитела, учитываться будет факт их наличия, а не уровень. Предполагается, что сертификат для таких россиян будет действителен в течение года.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.
Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
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