https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767607100.html
Мишустин заявил о сохранении рисков новых волн коронавируса
Мишустин заявил о сохранении рисков новых волн коронавируса - РИА Новости, 13.01.2022
Мишустин заявил о сохранении рисков новых волн коронавируса
Ситуация с коронавирусом кардинально изменилась по сравнению с прошлым годом, но угроза появления новых вспышек заболевания остается, заявил премьер-министр... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:07
2022-01-13T10:07
2022-01-13T11:44
распространение коронавируса
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михаил мишустин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом кардинально изменилась по сравнению с прошлым годом, но угроза появления новых вспышек заболевания остается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на Гайдаровском форуме."Появились вакцины — сначала у нас, потом и в других странах. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60% — это несколько миллиардов человек", — сказал он.Мишустин отметил, что вакцинация позволила снизить давление на экономику, однако это удалось не везде. Причем на отдельные социальные группы этот эффект повлиял в меньшей степени."Из-за таких дисбалансов правительствам многих стран пришлось принимать дополнительные решения, чтобы поддержать людей и бизнес, продлевая действие целого ряда программ", — добавил премьер-министр.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, на подготовку есть около двух недель. Глава государства поручил повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.За неделю с 3 по 9 января в мире зарегистрировали рекордные 15 154 666 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ранее в ВОЗ. В России показатели тоже растут, вчера выявили 17 946 инфицированных.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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РИА Новости
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:07 13.01.2022 (обновлено: 11:44 13.01.2022)
Мишустин заявил о сохранении рисков новых волн коронавируса
Премьер Мишустин заявил, что вакцинация позволила снизить давление на экономику
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом
кардинально изменилась по сравнению с прошлым годом, но угроза появления новых вспышек заболевания остается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин
на Гайдаровском форуме.
"Появились вакцины — сначала у нас, потом и в других странах. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60% — это несколько миллиардов человек", — сказал он.
Мишустин отметил, что вакцинация позволила снизить давление на экономику, однако это удалось не везде. Причем на отдельные социальные группы этот эффект повлиял в меньшей степени.
"Из-за таких дисбалансов правительствам многих стран пришлось принимать дополнительные решения, чтобы поддержать людей и бизнес, продлевая действие целого ряда программ", — добавил премьер-министр.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что из-за распространения штамма "омикрон" и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, на подготовку есть около двух недель. Глава государства поручил повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.
За неделю с 3 по 9 января в мире зарегистрировали рекордные 15 154 666 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ранее в ВОЗ
. В России
показатели тоже растут, вчера выявили
17 946 инфицированных.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.