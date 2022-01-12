11:02 12.01.2022 (обновлено: 11:27 12.01.2022)
В России зафиксировали 17 946 случаев COVID-19 за сутки
За сутки в России зафиксировали 17 946 случаев COVID-19
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с COVID-19
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили почти 18 тысяч случаев COVID-19, показатель растет уже второй день, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 17 946 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2655 (14,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зарегистрировали 17 525 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,16 до 0,17 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 702 150 человек.
Умерли за сутки 475 пациентов (днем ранее — 783), общее число летальных исходов достигло 318 432. Выписались после лечения 26 346, за все время выздоровели 9 758 364 человек.
Больше всего заразившихся в Москве — 4008 (накануне было 4635), Санкт-Петербурге — 1659, Подмосковье — 1238, Ростовской области — 367, Свердловской — 366, Краснодарском крае — 347, Пермском — 300, на Ставрополье — 293, в Алтайском крае — 287, на Сахалине — 276.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — трое заболевших, в Ненецком автономном округе их шесть, а в Магаданской области — 12.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 300 миллионов инфицированных, причем за последние сутки показатель обновил рекорд — свыше 15 миллионов новых случаев. Почти пять с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.