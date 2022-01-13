https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767601429.html
Онищенко рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом в метро
Онищенко рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом в метро - РИА Новости, 13.01.2022
Онищенко рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом в метро
Для снижения риска заражения коронавирусом в общественном транспорте, в том числе в метро, можно рекомендовать ввести разное время начала рабочего дня, чтобы... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:27
2022-01-13T09:27
2022-01-13T09:27
распространение коронавируса
геннадий онищенко
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Для снижения риска заражения коронавирусом в общественном транспорте, в том числе в метро, можно рекомендовать ввести разное время начала рабочего дня, чтобы кто-то приезжал на работу к 8 утра, кто-то к 9, кто-то к 10 - тогда людей в час пик будет меньше, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."Я бы сейчас даже, знаете, ввел схему, которую мы всегда использовали, еще с советских времен, сделать дробный график начала рабочего дня – кому-то в 8, кому-то в 8.30, кому-то в 9, кому-то в 9.30, то есть разгрузить транспорт в час-пик. Эта схема всегда работала при обычном гриппе", - сказал Онищенко.Он отметил, что городские власти должны продумать схему, чтобы сотрудники соседних предприятий не приезжали на работу в одно время.По словам Онищенко, сейчас всем привитым и непривитым из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" нужно поберечь себя и использовать маски, особенно это касается тех, кто пользуется метрополитеном и общественным транспортом.
https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767589065.html
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геннадий онищенко, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Онищенко рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом в метро
Онищенко: разное время начала рабочего дня поможет снизить риск заражения COVID-19 в метро