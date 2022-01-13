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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767589065.html
В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19
В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022
В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19
Значительный рост числа заразившихся коронавирусом из-за штамма "омикрон" в России ожидается в течение ближайших недель, показатели могут достичь шестизначных... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T03:24
2022-01-13T03:24
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Значительный рост числа заразившихся коронавирусом из-за штамма "омикрон" в России ожидается в течение ближайших недель, показатели могут достичь шестизначных цифр, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что человек может стать заразным уже на второй-третий день после инфицирования, а симптомы появиться на третий-пятый."С учётом того, что сейчас происходит в зарубежных странах, когда в течение 2-3 дней количество ежедневно выявляемых случаев удваивается, а заболеваемость бьет рекорды прошлого года, превышая ее в 2-3 раза, число ежедневных случаев в РФ может достичь шестизначных цифр", - подчеркнула Пшеничная.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная, омикрон-штамм коронавируса
03:24 13.01.2022
 
В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: ожидается значительный рост зараженных COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Значительный рост числа заразившихся коронавирусом из-за штамма "омикрон" в России ожидается в течение ближайших недель, показатели могут достичь шестизначных цифр, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"С учетом того, что уже началась местная передача вируса, в течение ближайших недель ожидается значительный рост числа заболевших, так как этот вирус заразнее варианта "дельта", а инкубационный период короче", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что человек может стать заразным уже на второй-третий день после инфицирования, а симптомы появиться на третий-пятый.
"С учётом того, что сейчас происходит в зарубежных странах, когда в течение 2-3 дней количество ежедневно выявляемых случаев удваивается, а заболеваемость бьет рекорды прошлого года, превышая ее в 2-3 раза, число ежедневных случаев в РФ может достичь шестизначных цифр", - подчеркнула Пшеничная.
Врач - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
02:15Распространение коронавируса
Иммунолог дал прогноз распространения "омикрона" и "дельтакрона" в России
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНаталья ПшеничнаяОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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