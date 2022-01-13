https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767589065.html

В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19

В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022

В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19

Значительный рост числа заразившихся коронавирусом из-за штамма "омикрон" в России ожидается в течение ближайших недель, показатели могут достичь шестизначных... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T03:24

2022-01-13T03:24

2022-01-13T03:24

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Значительный рост числа заразившихся коронавирусом из-за штамма "омикрон" в России ожидается в течение ближайших недель, показатели могут достичь шестизначных цифр, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что человек может стать заразным уже на второй-третий день после инфицирования, а симптомы появиться на третий-пятый."С учётом того, что сейчас происходит в зарубежных странах, когда в течение 2-3 дней количество ежедневно выявляемых случаев удваивается, а заболеваемость бьет рекорды прошлого года, превышая ее в 2-3 раза, число ежедневных случаев в РФ может достичь шестизначных цифр", - подчеркнула Пшеничная.

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