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В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19
В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022
В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19
Значительный рост числа заразившихся коронавирусом из-за штамма "омикрон" в России ожидается в течение ближайших недель, показатели могут достичь шестизначных... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T03:24
2022-01-13T03:24
2022-01-13T03:24
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общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Значительный рост числа заразившихся коронавирусом из-за штамма "омикрон" в России ожидается в течение ближайших недель, показатели могут достичь шестизначных цифр, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что человек может стать заразным уже на второй-третий день после инфицирования, а симптомы появиться на третий-пятый."С учётом того, что сейчас происходит в зарубежных странах, когда в течение 2-3 дней количество ежедневно выявляемых случаев удваивается, а заболеваемость бьет рекорды прошлого года, превышая ее в 2-3 раза, число ежедневных случаев в РФ может достичь шестизначных цифр", - подчеркнула Пшеничная.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная, омикрон-штамм коронавируса
В Роспотребнадзоре спрогнозировали большой рост зараженных COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: ожидается значительный рост зараженных COVID-19