https://ria.ru/20220113/konsultatsii-1767736160.html

В США предложили России не отказываться от консультаций по безопасности

В США предложили России не отказываться от консультаций по безопасности - РИА Новости, 13.01.2022

В США предложили России не отказываться от консультаций по безопасности

Отказ Москвы от дальнейших консультаций по безопасности будет означать, что РФ изначально не была готова к дипломатической работе, заявил постпред США при ОБСЕ... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T19:09

2022-01-13T19:09

2022-01-13T19:09

украина

сша

европа

женева (город)

нато

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совет россия-нато

обсе

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Отказ Москвы от дальнейших консультаций по безопасности будет означать, что РФ изначально не была готова к дипломатической работе, заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер."Если Россия уйдет от дальнейшего разговора, будет ясно, что они изначально не были серьезно настроены на дипломатическую работу", - сказал Карпентер в ходе виртуального брифинга.По его словам, США ожидают дальнейших консультаций. "Мы выслушаем всех. Мы должны быть готовы выслушать все обеспокоенности честно и искренне", - сказал он."Если мы сможем найти сферы для построения уверенности, снижения рисков, кризисной коммуникации, тогда мы будем готовы к делу", - добавил Карпентер о возможных результатах состоявшейся серии контактов.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220113/ssha-1767699754.html

https://ria.ru/20220113/blinken-1767717830.html

украина

сша

европа

женева (город)

брюссель

россия

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украина, сша, европа, женева (город), нато, брюссель, совет россия-нато, обсе, майкл карпентер, россия