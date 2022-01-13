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В США предложили России не отказываться от консультаций по безопасности
В США предложили России не отказываться от консультаций по безопасности - РИА Новости, 13.01.2022
В США предложили России не отказываться от консультаций по безопасности
Отказ Москвы от дальнейших консультаций по безопасности будет означать, что РФ изначально не была готова к дипломатической работе, заявил постпред США при ОБСЕ... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:09
2022-01-13T19:09
украина
сша
европа
женева (город)
нато
брюссель
совет россия-нато
обсе
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Отказ Москвы от дальнейших консультаций по безопасности будет означать, что РФ изначально не была готова к дипломатической работе, заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер."Если Россия уйдет от дальнейшего разговора, будет ясно, что они изначально не были серьезно настроены на дипломатическую работу", - сказал Карпентер в ходе виртуального брифинга.По его словам, США ожидают дальнейших консультаций. "Мы выслушаем всех. Мы должны быть готовы выслушать все обеспокоенности честно и искренне", - сказал он."Если мы сможем найти сферы для построения уверенности, снижения рисков, кризисной коммуникации, тогда мы будем готовы к делу", - добавил Карпентер о возможных результатах состоявшейся серии контактов.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220113/ssha-1767699754.html
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украина, сша, европа, женева (город), нато, брюссель, совет россия-нато, обсе, майкл карпентер, россия
19:09 13.01.2022
 
В США предложили России не отказываться от консультаций по безопасности

Постпред США Карпентер: Россия не стоит отказываться от новых консультаций по безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Отказ Москвы от дальнейших консультаций по безопасности будет означать, что РФ изначально не была готова к дипломатической работе, заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.
"Если Россия уйдет от дальнейшего разговора, будет ясно, что они изначально не были серьезно настроены на дипломатическую работу", - сказал Карпентер в ходе виртуального брифинга.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 16:38
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По его словам, США ожидают дальнейших консультаций. "Мы выслушаем всех. Мы должны быть готовы выслушать все обеспокоенности честно и искренне", - сказал он.
"Если мы сможем найти сферы для построения уверенности, снижения рисков, кризисной коммуникации, тогда мы будем готовы к делу", - добавил Карпентер о возможных результатах состоявшейся серии контактов.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 17:49
Блинкен заявил о расхождении слов российского руководства с действиями
 
УкраинаСШАЕвропаЖенева (город)НАТОБрюссельСовет Россия-НАТООБСЕМайкл КарпентерРоссия
 
 
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