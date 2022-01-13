В США предложили России не отказываться от консультаций по безопасности
Постпред США Карпентер: Россия не стоит отказываться от новых консультаций по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Отказ Москвы от дальнейших консультаций по безопасности будет означать, что РФ изначально не была готова к дипломатической работе, заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.
"Если Россия уйдет от дальнейшего разговора, будет ясно, что они изначально не были серьезно настроены на дипломатическую работу", - сказал Карпентер в ходе виртуального брифинга.
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По его словам, США ожидают дальнейших консультаций. "Мы выслушаем всех. Мы должны быть готовы выслушать все обеспокоенности честно и искренне", - сказал он.
"Если мы сможем найти сферы для построения уверенности, снижения рисков, кризисной коммуникации, тогда мы будем готовы к делу", - добавил Карпентер о возможных результатах состоявшейся серии контактов.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.