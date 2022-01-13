"Ъ": Генпрокуратура может конфисковать у Сопчука туркомплекс в Приморье
"Ъ": Генпрокуратура собирается конфисковать у Сопчука крупнейший в Приморье туркомплекс
Сергей Сопчук. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Москве начался суд по делу о конфискации у экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука крупнейшего в Приморье туристического комплекса "Маяк", стоимость которого оценивается почти в 1 миллиард рублей, сообщает газета "Коммерсант".
СК ранее сообщал, что Сопчук в конце ноября был объявлен в международный розыск, ему заочно предъявили обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъяли документацию. Суд заочно арестовал Сопчука, а "Единая Россия" приостановила его членство в партии. Приморский краевой суд 24 декабря, рассмотрев жалобу защиты, отменил постановление о заочном аресте, но 30 декабря Фрунзенский районный суд Владивостока вновь заочно арестовал экс-депутата.
"В Москве началось разбирательство по иску Генпрокуратуры о конфискации ООО "Комплекс отдыха "Маяк" — крупнейшего туробъекта в Приморском крае", - пишет издание.
Отмечается, что, по мнению Генпрокуратуры, комплексом тайно владел Сопчук, записавший актив на свою сестру Людмилу Стукову. С обоих также хотят взыскать эквивалент прибыли комплекса - 135 миллионов рублей, арестовав для обеспечения исковых требований все имущество ответчиков, которое они декларировали. Уточняется, что защита называет исковые требования необоснованными, так как в период сделки с "Маяком" Сопчук не являлся депутатом и чиновником.
"Прокурорский иск рассматривается в Замоскворецком райсуде, который ранее, удовлетворив требования надзора, взыскал в пользу Российской Федерации доли господ Сопчука и Стуковой в ООО "Терней Золото", имеющего лицензии на разработку месторождений "Салют" и "Приморское" на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.
Издание сообщает, что комплекс "Маяк" приостановил свою деятельность, путевки туда не продаются.
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