Кока оказалась на костылях из-за травмы
Клава Кока оказалась на костылях из-за травмы в Куршевеле
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Клава Кока получила травму ноги во время катания на сноуборде в Куршевеле. Теперь она вынуждена передвигаться на костылях, сообщила артистка в социальных сетях.
Певица добавила, что повредила связки. За рентген ей пришлось заплатить 35 тысяч рублей.
"Хух! Кости целы! А вот связки… Прикиньте, рентген стоит 35 тысяч рублей! Все тело в ушибах, но главное – жива и без переломов", – написала Клава.
Момент падения Кока также показала в одной из публикаций – она не удержалась на большой скорости на доске и упала головой в снег. Девушка была без шлема.
"Жестко!", "Поэтому я не катаюсь на этом всем", "Под ноги смотреть надо", "Шлем обязателен!" – написали в комментариях.
Клава отметила, что на костылях "ощущения непривычные", а также призвала всех "кататься аккуратно".
Некоторые поклонники в шутку отметили, что девушку мог сглазить Дмитрий Билан. На днях он раскритиковал Коку за видео с "нетрезвой" Ольгой Бузовой.