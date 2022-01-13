https://ria.ru/20220113/koka-1767723905.html

Кока оказалась на костылях из-за травмы

Кока оказалась на костылях из-за травмы - РИА Новости, 13.01.2022

Кока оказалась на костылях из-за травмы

Клава Кока получила травму ноги во время катания на сноуборде в Куршевеле. Теперь она вынуждена передвигаться на костылях, сообщила артистка в социальных сетях. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:27

2022-01-13T18:27

2022-01-13T18:27

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Клава Кока получила травму ноги во время катания на сноуборде в Куршевеле. Теперь она вынуждена передвигаться на костылях, сообщила артистка в социальных сетях.Певица добавила, что повредила связки. За рентген ей пришлось заплатить 35 тысяч рублей.Момент падения Кока также показала в одной из публикаций – она не удержалась на большой скорости на доске и упала головой в снег. Девушка была без шлема.Клава отметила, что на костылях "ощущения непривычные", а также призвала всех "кататься аккуратно".Некоторые поклонники в шутку отметили, что девушку мог сглазить Дмитрий Билан. На днях он раскритиковал Коку за видео с "нетрезвой" Ольгой Бузовой.

https://ria.ru/20220113/koka-1767619709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, клава кока