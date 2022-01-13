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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220113/koka-1767723905.html
Кока оказалась на костылях из-за травмы
Кока оказалась на костылях из-за травмы - РИА Новости, 13.01.2022
Кока оказалась на костылях из-за травмы
Клава Кока получила травму ноги во время катания на сноуборде в Куршевеле. Теперь она вынуждена передвигаться на костылях, сообщила артистка в социальных сетях. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:27
2022-01-13T18:27
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
клава кока
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Клава Кока получила травму ноги во время катания на сноуборде в Куршевеле. Теперь она вынуждена передвигаться на костылях, сообщила артистка в социальных сетях.Певица добавила, что повредила связки. За рентген ей пришлось заплатить 35 тысяч рублей.Момент падения Кока также показала в одной из публикаций – она не удержалась на большой скорости на доске и упала головой в снег. Девушка была без шлема.Клава отметила, что на костылях "ощущения непривычные", а также призвала всех "кататься аккуратно".Некоторые поклонники в шутку отметили, что девушку мог сглазить Дмитрий Билан. На днях он раскритиковал Коку за видео с "нетрезвой" Ольгой Бузовой.
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знаменитости, шоу-бизнес, клава кока
18:27 13.01.2022
 
Кока оказалась на костылях из-за травмы

Клава Кока оказалась на костылях из-за травмы в Куршевеле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Клава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Клава Кока получила травму ноги во время катания на сноуборде в Куршевеле. Теперь она вынуждена передвигаться на костылях, сообщила артистка в социальных сетях.
© @klavacocaСкриншот сторис Клавы Коки в Instagram
Скриншот сторис Клавы Коки в Instagram
© @klavacoca
Певица добавила, что повредила связки. За рентген ей пришлось заплатить 35 тысяч рублей.

"Хух! Кости целы! А вот связки… Прикиньте, рентген стоит 35 тысяч рублей! Все тело в ушибах, но главное – жива и без переломов", – написала Клава.

Момент падения Кока также показала в одной из публикаций – она не удержалась на большой скорости на доске и упала головой в снег. Девушка была без шлема.

"Жестко!", "Поэтому я не катаюсь на этом всем", "Под ноги смотреть надо", "Шлем обязателен!" – написали в комментариях.

Клава отметила, что на костылях "ощущения непривычные", а также призвала всех "кататься аккуратно".
Некоторые поклонники в шутку отметили, что девушку мог сглазить Дмитрий Билан. На днях он раскритиковал Коку за видео с "нетрезвой" Ольгой Бузовой.
Певица Клава Кока на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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