Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/kazan-1767606865.html
Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев, заявил Бастрыкин
Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 13.01.2022
Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев, заявил Бастрыкин
Совершивший массовое убийство в казанской школе Ильназ Галявиев готовился к преступлению несколько месяцев, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:04
2022-01-13T13:54
происшествия
казань
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общественная наблюдательная комиссия
ильназ галявиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732293157_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5321539e6dc2929f035a760e57f2241d.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Совершивший массовое убийство в казанской школе Ильназ Галявиев готовился к преступлению несколько месяцев, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 года. Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры "колумбайн", - сказал глава ведомства.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.Вопрос состоял в том, признает ли экспертиза Галявиева вменяемым: изначально "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского якобы признал Галявиева невменяемым на момент преступления. Позже СК РФ, однако, уточнил, что эксперты не нашли у юноши психических отклонений.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732293157_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_bcb5c32912cb1361813f709839d2e7c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, ильназ галявиев
10:04 13.01.2022 (обновлено: 13:54 13.01.2022)
 
Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: Галявиев готовился к массовому убийству в Казани несколько месяцев

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы №174 в Казани
Сотрудники правоохранительных органов у школы №174 в Казани - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов у школы №174 в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Совершивший массовое убийство в казанской школе Ильназ Галявиев готовился к преступлению несколько месяцев, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 года. Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры "колумбайн", - сказал глава ведомства.
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа 2021, 14:31
Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал мотив преступления
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.
Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.
Вопрос состоял в том, признает ли экспертиза Галявиева вменяемым: изначально "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского якобы признал Галявиева невменяемым на момент преступления. Позже СК РФ, однако, уточнил, что эксперты не нашли у юноши психических отклонений.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
 
ПроисшествияКазаньАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общественная наблюдательная комиссияИльназ Галявиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
22:51Тарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов
Лента новостейМолния
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфиреТарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов