https://ria.ru/20220113/kazan-1767606865.html
Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев, заявил Бастрыкин
Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 13.01.2022
Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев, заявил Бастрыкин
Совершивший массовое убийство в казанской школе Ильназ Галявиев готовился к преступлению несколько месяцев, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:04
2022-01-13T10:04
2022-01-13T13:54
происшествия
казань
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общественная наблюдательная комиссия
ильназ галявиев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Совершивший массовое убийство в казанской школе Ильназ Галявиев готовился к преступлению несколько месяцев, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 года. Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры "колумбайн", - сказал глава ведомства.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.Вопрос состоял в том, признает ли экспертиза Галявиева вменяемым: изначально "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского якобы признал Галявиева невменяемым на момент преступления. Позже СК РФ, однако, уточнил, что эксперты не нашли у юноши психических отклонений.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html
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происшествия, казань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, ильназ галявиев
10:04 13.01.2022 (обновлено: 13:54 13.01.2022)
Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев, заявил Бастрыкин
Бастрыкин: Галявиев готовился к массовому убийству в Казани несколько месяцев