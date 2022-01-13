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В Алма-Ате жители приняли звуки фейерверка за возобновление стрельбы

В Алма-Ате жители приняли звуки фейерверка за возобновление стрельбы - РИА Новости, 13.01.2022

В Алма-Ате жители приняли звуки фейерверка за возобновление стрельбы

Тишину ночи над Алма-Атой нарушили громкие звуки фейерверка, некоторые жители решили, что в городе опять началась стрельба, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T21:59

2022-01-13T21:59

2022-01-13T21:59

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Тишину ночи над Алма-Атой нарушили громкие звуки фейерверка, некоторые жители решили, что в городе опять началась стрельба, передает корреспондент РИА Новости.Салют неизвестные запустили после полуночи по местному времени. В городе, где продолжает действовать режим ЧП и "красный уровень" террористической угрозы, с 23.00 по 7.00 (с 20.00 по 4.00 мск) объявлен комендантский час.

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в мире, казахстан, алма-ата