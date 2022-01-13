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Военно-транспортная авиация в Казахстане сыграла важную роль, заявил Путин

Военно-транспортная авиация в Казахстане сыграла важную роль, заявил Путин - РИА Новости, 13.01.2022

Военно-транспортная авиация в Казахстане сыграла важную роль, заявил Путин

Военно-транспортная авиация в Казахстане сыграла важную роль, все буквально как часы сработало, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:01

2022-01-13T16:01

2022-01-13T17:03

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Военно-транспортная авиация в Казахстане сыграла важную роль, все буквально как часы сработало, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства провёл рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которой обсуждалась миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане."Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно", - сказал Путин.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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"Быстро, слаженно и эффективно" – Путин оценил действия миротворцев в Казахстане Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, отметил президент России Владимир Путин. Военно-транспортная авиация сыграла важную роль, все сработало буквально как часы. 2022-01-13T16:01 true PT0M30S

Завершение миротворческой миссии ОДКБ в Алма-Ате Завершение миротворческой миссии ОДКБ в Алма-Ате 2022-01-13T16:01 true PT1M04S

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в мире, казахстан, владимир путин, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев