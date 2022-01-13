https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767690487.html

Путин отметил роль миротворческих сил ОДКБ в стабилизации в Казахстане

Путин отметил роль миротворческих сил ОДКБ в стабилизации в Казахстане - РИА Новости, 13.01.2022

Путин отметил роль миротворческих сил ОДКБ в стабилизации в Казахстане

Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:57

2022-01-13T15:57

2022-01-13T17:03

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

владимир путин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в четверг."Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане - нашего ближайшего партнера, союзника. Эта оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", - сказал Путин."Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20220113/shoygu-1767691172.html

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"Быстро, слаженно и эффективно" – Путин оценил действия миротворцев в Казахстане Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, отметил президент России Владимир Путин. Военно-транспортная авиация сыграла важную роль, все сработало буквально как часы. 2022-01-13T15:57 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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казахстан, одкб, владимир путин, россия