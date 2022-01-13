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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767690487.html
Путин отметил роль миротворческих сил ОДКБ в стабилизации в Казахстане
Путин отметил роль миротворческих сил ОДКБ в стабилизации в Казахстане - РИА Новости, 13.01.2022
Путин отметил роль миротворческих сил ОДКБ в стабилизации в Казахстане
Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:57
2022-01-13T17:03
беспорядки в казахстане
казахстан
одкб
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в четверг."Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане - нашего ближайшего партнера, союзника. Эта оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", - сказал Путин."Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны", - добавил президент РФ.
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"Быстро, слаженно и эффективно" – Путин оценил действия миротворцев в Казахстане
Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, отметил президент России Владимир Путин. Военно-транспортная авиация сыграла важную роль, все сработало буквально как часы.
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казахстан, одкб, владимир путин, россия
15:57 13.01.2022 (обновлено: 17:03 13.01.2022)
 
Путин отметил роль миротворческих сил ОДКБ в стабилизации в Казахстане

Президент Путин отметил роль миротворческих сил ОДКБ в стабилизации в Казахстане

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в четверг.
"Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане - нашего ближайшего партнера, союзника. Эта оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", - сказал Путин.
"Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны", - добавил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 16:01Беспорядки в Казахстане
Шойгу рассказал Путину о задачах, стоявших перед миротворцами ОДКБ
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанОДКБВладимир ПутинРоссия
 
 
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