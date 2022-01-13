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На заседании ОДКБ подписали решение о возвращении миротворцев из Казахстана

На заседании ОДКБ подписали решение о возвращении миротворцев из Казахстана - РИА Новости, 13.01.2022

На заседании ОДКБ подписали решение о возвращении миротворцев из Казахстана

Главы оборонных ведомств стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации, сообщает секретариат... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:42

2022-01-13T15:42

2022-01-13T18:30

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Главы оборонных ведомств стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации, сообщает секретариат ОДКБ.Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось внеочередное заседание Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности."По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

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Погрузка российских военных и техники в самолеты в аэропорту "Алматы" Первые подразделения десантников РФ из сил ОДКБ погрузились в самолеты и вылетели из аэропорта "Алматы" в пункт постоянной дислокации. 2022-01-13T15:42 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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