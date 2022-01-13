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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767686955.html
На заседании ОДКБ подписали решение о возвращении миротворцев из Казахстана
На заседании ОДКБ подписали решение о возвращении миротворцев из Казахстана - РИА Новости, 13.01.2022
На заседании ОДКБ подписали решение о возвращении миротворцев из Казахстана
Главы оборонных ведомств стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации, сообщает секретариат... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:42
2022-01-13T18:30
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Главы оборонных ведомств стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации, сообщает секретариат ОДКБ.Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось внеочередное заседание Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности."По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
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Погрузка российских военных и техники в самолеты в аэропорту "Алматы"
Первые подразделения десантников РФ из сил ОДКБ погрузились в самолеты и вылетели из аэропорта "Алматы" в пункт постоянной дислокации.
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в мире, казахстан, одкб
15:42 13.01.2022 (обновлено: 18:30 13.01.2022)
 
На заседании ОДКБ подписали решение о возвращении миротворцев из Казахстана

Министры обороны ОДКБ подписали решение о возвращении миротворцев из Казахстана

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Главы оборонных ведомств стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации, сообщает секретариат ОДКБ.
Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось внеочередное заседание Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности.
"По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
10 января, 20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБ
 
 
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