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Лавров раскритиковал заявления Блинкена о помощи ОДКБ Казахстану

Лавров раскритиковал заявления Блинкена о помощи ОДКБ Казахстану - РИА Новости, 13.01.2022

Лавров раскритиковал заявления Блинкена о помощи ОДКБ Казахстану

Критика госсекретаря США действий Казахстана в рамках ОДКБ наглядно показала, как Вашингтон на самом деле относится к декларируемой ими "свободе выбора союзов", РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:23

2022-01-13T15:23

2022-01-13T16:07

беспорядки в казахстане

в мире

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энтони блинкен

сша

вашингтон (город)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Критика госсекретаря США действий Казахстана в рамках ОДКБ наглядно показала, как Вашингтон на самом деле относится к декларируемой ими "свободе выбора союзов", заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."В отношении выбора союзов не забудем то, что господин (госсекретарь США Энтони) Блинкен сказал про Казахстан: он публично потребовал у Казахстана объяснений, почему Казахстан пригласил миротворцев из организации договора о коллективной безопасности. Это как? То есть, я не знаю, Черногория имеет право присоединяться к НАТО, а Казахстан, присоединившись к ОДКБ 30 лет назад, таким правом не обладает?", - сказал Лавров."Это просто я не знаю – государственный секретарь солидного государства и такие вещи заявляет", - отметил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

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в мире, казахстан, одкб, сергей лавров, энтони блинкен, сша, вашингтон (город), нато, россия