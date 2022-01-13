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Тема Казахстана на переговорах с США не звучала, заявил Рябков

Тема Казахстана на переговорах с США не звучала, заявил Рябков - РИА Новости, 13.01.2022

Тема Казахстана на переговорах с США не звучала, заявил Рябков

Тема Казахстана напрямую в ходе переговоров с США по гарантиям безопасности не звучала, но была фоном, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:17

2022-01-13T14:17

2022-01-13T14:31

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Тема Казахстана напрямую в ходе переговоров с США по гарантиям безопасности не звучала, но была фоном, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.При этом он указал на то, что реакция Вашингтона на операцию ОДКБ была саморазоблачающей, подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях американской стороны в Евразии."Непосредственно в ходе женевских и, как я понимаю, брюссельских обсуждений... не звучал этот сюжет, но, так сказать, незримо присутствовал, был фоном.. ", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема Казахстана на недавних встречах с западными партнерами."...И американцы себя не сдержали, вот, эти довольно-таки саморазоблачающие комментарии, которые слышались из Вашингтона, они тоже нам многое показали и подтвердили, может быть, подтвердили даже с точки зрения наших худших предположений о том, чем движимы США на так называемом постсоветском пространстве в большой Евразии, каковы их цели... Это сложнейшая тема", - добавил замглавы МИД России.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220113/odkb-1767647856.html

https://ria.ru/20220113/diplomatiya-1767665323.html

https://ria.ru/20220113/peskov-1767645448.html

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в мире, сша, казахстан, сергей рябков, одкб, касым-жомарт токаев, россия