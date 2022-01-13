14:08 13.01.2022 (обновлено: 14:27 13.01.2022)
В расчистке сгоревшего здания мэрии Алма-Аты участвуют более 650 человек
В расчистке сгоревшего при беспорядках здания мэрии Алма-Аты участвуют более 650 человек
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. В расчистке сгоревшего в ходе массовых беспорядков 5 января здания акимата (мэрии) Алма-Аты участвуют порядка 660 человек, работы ведутся с соблюдением техники безопасности, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Сегодня начата работа по расчистке здания городского акимата после пожара. Задействованы порядка 660 человек, в скором времени будет завершена расчистка. Поврежденная мебель, оргтехника, мусор будут собраны и вывезены на полигоны для утилизации. Расчистка производится с соблюдением техники безопасности" - говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что доступ посторонних лиц в здание и на прилегающую территорию запрещен с целью обеспечения безопасности. "Восстановительные работы будут начаты сразу после расчистки", - говорится в пресс-релизе.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.