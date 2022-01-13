https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767635614.html

Умаров станет проблемой в отношениях с Россией, заявил эксперт

Умаров станет проблемой в отношениях с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 13.01.2022

Умаров станет проблемой в отношениях с Россией, заявил эксперт

Реакция глав Россотрудничества и Роскосмоса Евгения Примакова и Дмитрия Рогозина на назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана естественная,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:24

2022-01-13T12:24

2022-01-13T12:24

беспорядки в казахстане

москва

дмитрий рогозин

роскосмос

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

богдан безпалько

нур-султан

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Реакция глав Россотрудничества и Роскосмоса Евгения Примакова и Дмитрия Рогозина на назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана естественная, учитывая заявления последнего, это назначение может стать проблемой в отношениях Москвы и Нур-Султана, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Умаров, который известен своими антироссийскими заявлениями и которому закрыт въезд в РФ, в новом составе правительства Казахстана, назначенном после беспорядков стране, возглавил министерство информации и общественного развития, перейдя с поста замглавы ведомства. Примаков заявил, что изучил "многочисленные цитаты" нового министра, и отметил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с ним. Рогозин заявил, что на космодроме Байконур, расположенном в Казахстане, не будут рады Умарову, корпорация его там не ждет.Сам Умаров, которого ранее обвиняли в русофобии, заявил, что на всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами, а также отметил, что понимает важность союзнических отношений с Россией. Он отметил, что еще раз хочет подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями."Я не считаю, что это незначительная перепалка (в соцсетях)... Реакция Примакова и Рогозина вполне естественная", - сказал Безпалько РИА Новости, по мнению которого, назначение Умарова, "который поддерживал казахских националистов", является оскорбительным для России.Эксперт отметил, что политическое руководство РФ - сдержанное, вежливое, дипломатичное - не может себе позволить такую реакцию, как главы Россотрудничества и Роскосмоса, но, считает он, российская сторона не захочет сотрудничать с Умаровым."Поэтому, конечно, помимо того, что никто не захочет сотрудничать с этим человеком и он сейчас пытается как-то очень неуклюже самооправдаться в том, что, дескать, он на самом деле имел в виду не то, что хотел сказать, на мой взгляд, непродуктивно с ним сотрудничать и работать вместе", - добавил Безпалько.Эксперт отметил, что назначение Умарова - это проблема не России, а Казахстана, которая может вылиться в сложности в отношениях Москвы и Нур-Султана."А зачем мы тогда, собственно говоря, спасали Казахстан от смуты, от беспорядков? Чтобы там назначали людей, которые фактически ничем не отличаются от тех, которые отрезали головы на улицах? Ну разве, что костюмом и портфелем", - задался вопросами Безпалько.

https://ria.ru/20220112/rossotrudnichestvo-1767477236.html

https://ria.ru/20220112/rogozin-1767577616.html

москва

нур-султан

россия

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москва, дмитрий рогозин, роскосмос, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), богдан безпалько, нур-султан, россия