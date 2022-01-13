11:37 13.01.2022 (обновлено: 11:39 13.01.2022)
В Казахстане начали расследование дела экс-главы КНБ Масимова
В Казахстане начали расследование дела экс-главы КНБ по факту попытки захвата власти
Бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. По делу бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова, подозреваемого в госизмене, начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, сообщила пресс-служба КНБ.
В пресс-релизе говорится, что комитетом продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении Масимова.
"В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий", - информирует пресс-служба.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.