https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767624026.html

В Казахстане задержали двух бывших заместителей председателя КНБ

В Казахстане задержали двух бывших заместителей председателя КНБ - РИА Новости, 13.01.2022

В Казахстане задержали двух бывших заместителей председателя КНБ

Двух бывших заместителей председателя Комитета национальной безопасности — Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина — задержали по подозрению в государственной... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:33

2022-01-13T11:33

2022-01-13T15:07

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

оон

одкб

карим масимов

жанаозен

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767404534_0:262:3174:2047_1920x0_80_0_0_5c054ab505697607d4636524f4e8fdb0.jpg

НУР-СУЛТАН, 13 янв — РИА Новости. Двух бывших заместителей председателя Комитета национальной безопасности — Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина — задержали по подозрению в государственной измене."Задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин", — рассказали в пресс-службе ведомства.В субботу по этой же статье арестовали бывшего главу КНБ Карима Масимова, его поместили в изолятор временного содержания.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций. При этом на фоне стабилизации обстановки миротворцы ОДКБ, занимавшиеся охраной важных объектов, начали передавать их местным профильным ведомствам.На этой неделе Токаев также назначил новое правительство, его возглавил Алихан Смаилов. По словам премьера, главной задачей кабмина станет выход страны из кризиса.

https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767624788.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/kazakhstan-1767296360.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, в мире, оон, одкб, карим масимов, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев