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Более двух тысяч миротворцев приняли участие в миссии ОДКБ в Казахстане
Более двух тысяч миротворцев приняли участие в миссии ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 13.01.2022
Более двух тысяч миротворцев приняли участие в миссии ОДКБ в Казахстане
Для проведения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан более, чем 100 самолеторейсами были переброшены более двух тысяч военных и около 250 единиц техники,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:27
2022-01-13T11:27
2022-01-13T11:32
беспорядки в казахстане
в мире
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одкб
воздушно-космические силы россии
станислав зась
россия
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АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Для проведения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан более, чем 100 самолеторейсами были переброшены более двух тысяч военных и около 250 единиц техники, заявил в четверг генсек ОДКБ Станислав Зась."Самолетами ВКС России практически в безостановочном режиме в район проведения операции было переброшено более 2000 миротворцев и около 250 единиц техники. Было выполнено более 108 самолето-рейсов", - сказал он на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии ОДКБ.Действия военно-транспортной авиации Военно-космических сил России назвал четкими и хорошо скоординированными.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, казахстан, одкб, воздушно-космические силы россии, станислав зась, россия
11:27 13.01.2022 (обновлено: 11:32 13.01.2022)
Более двух тысяч миротворцев приняли участие в миссии ОДКБ в Казахстане
Более двух тысяч миротворцев и 250 единиц техники участвовали в миссии ОДКБ в Казахстане