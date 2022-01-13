https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767617869.html

Экс-главу минэнерго Казахстана назначили советником президента страны

Экс-главу минэнерго Казахстана назначили советником президента страны - РИА Новости, 13.01.2022

Экс-главу минэнерго Казахстана назначили советником президента страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении бывшего министра энергетики Магзума Мирзагалиева советником главы государства,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:03

2022-01-13T11:03

2022-01-13T11:03

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

магзум мирзагалиев

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении бывшего министра энергетики Магзума Мирзагалиева советником главы государства, сообщила пресс-служба Токаева."Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.Мирзагалиев входил в состав правительства, которое Токаев отправил в отставку после начала массовых беспорядков в стране, и не вошел в состав нового кабинета.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767341222.html

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в мире, казахстан, магзум мирзагалиев, касым-жомарт токаев