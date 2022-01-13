https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767617869.html
Экс-главу минэнерго Казахстана назначили советником президента страны
Экс-главу минэнерго Казахстана назначили советником президента страны - РИА Новости, 13.01.2022
Экс-главу минэнерго Казахстана назначили советником президента страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении бывшего министра энергетики Магзума Мирзагалиева советником главы государства,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:03
2022-01-13T11:03
2022-01-13T11:03
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
магзум мирзагалиев
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058898_140:0:3336:1798_1920x0_80_0_0_e927b357ca5499042cae60cc49c164fd.jpg
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении бывшего министра энергетики Магзума Мирзагалиева советником главы государства, сообщила пресс-служба Токаева."Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.Мирзагалиев входил в состав правительства, которое Токаев отправил в отставку после начала массовых беспорядков в стране, и не вошел в состав нового кабинета.
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767341222.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058898_530:0:2948:1813_1920x0_80_0_0_51f25af4772633996ec6f3533c59c48b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, магзум мирзагалиев, касым-жомарт токаев
Экс-главу минэнерго Казахстана назначили советником президента страны
Экс-главу минэнерго Казахстана Магзума Мирзагалиева назначили советником президента страны