https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767613186.html

В Казахстане по делу о беспорядках задержали четверых иностранцев

В Казахстане по делу о беспорядках задержали четверых иностранцев - РИА Новости, 13.01.2022

В Казахстане по делу о беспорядках задержали четверых иностранцев

Сотрудники подразделений Комитета национальной безопасности (КНБ) и МВД Казахстана в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Алма-Атинской области задержали... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:38

2022-01-13T10:38

2022-01-13T10:50

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

центральная азия

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АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники подразделений Комитета национальной безопасности (КНБ) и МВД Казахстана в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Алма-Атинской области задержали четырех граждан стран Центральной Азии по подозрению в участии в беспорядках и мародерстве в Алма-Ате, сообщила пресс-служба КНБ."Задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на департамент полиции города Талдыкорган (административный центр региона - ред.) и восемь (в том числе четверо граждан ЦАР) – возможно причастных к беспорядкам и мародерствам в Алматы. Задержанные переданы в подразделения полиции", - говорится в сообщении пресс-службы.Представитель пресс-службы комитета пояснила РИА Новости, что под аббревиатурой ЦАР в сообщении подразумеваются "центрально-азиатские республики".

https://ria.ru/20220113/poteri-1767588821.html

казахстан

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в мире, казахстан, алма-ата, центральная азия