На центральной площади Алма-Аты сняли кордоны МВД
Движение через центральную площадь Алма-Аты восстановили, кордоны МВД сняли
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов возле пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Сотрудники правоохранительных органов возле пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Движение автомобильного транспорта восстановлено через площадь у мэрии Алма-Аты, кордоны МВД сняты, предает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время на площади у мэрии в центре Алма-Аты восстановлено движение легкового транспорта. Кордоны МВД сняты, двигаться через это место еще вчера было нельзя.
Район мэрии был перекрыт бетонными блоками с начала беспорядков в городе.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.