Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767603121.html
В Алма-Ате увековечат память погибших при беспорядках силовиков
В Алма-Ате увековечат память погибших при беспорядках силовиков - РИА Новости, 13.01.2022
В Алма-Ате увековечат память погибших при беспорядках силовиков
Память погибших при январских беспорядках казахстанских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет увековечена в мемориале на площади... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:34
2022-01-13T09:34
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
бакытжан сагинтаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767356350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09932d2535d870a2364c0feee67fe913.jpg
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Память погибших при январских беспорядках казахстанских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет увековечена в мемориале на площади Республики в Алма-Ате, ставшей эпицентром трагических событий, сообщил аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев."Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики. Это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан", - сказал Сагинтаев в четверг на церемонии прощания с офицером вооруженных сил Сандибеком Хаировым, погибшим от рук бандитов при защите города.По данным пресс-службы городской администрации, заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник Хаиров погиб, мужественно защищая конституционный строй. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания мэрии города, но сам спастись не смог.Сагинтаев сообщил, что семье Хаирова будет оказана материальная помощь и выделена квартира. У погибшего остались супруга и двое детей.
https://ria.ru/20220112/voennye-1767499415.html
казахстан
алма-ата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767356350_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_41883698ae6b2498eef1a18c2cb7d02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, алма-ата, бакытжан сагинтаев
09:34 13.01.2022
 
В Алма-Ате увековечат память погибших при беспорядках силовиков

Мэр Алма-Аты Сагинтаев: в городе увековечат память погибших при беспорядках силовиков

© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкДорожные знаки поврежденные в результате пожара на улице рядом с монументом Независимости на площади Республики в Алма-Ате
Дорожные знаки поврежденные в результате пожара на улице рядом с монументом Независимости на площади Республики в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
Дорожные знаки поврежденные в результате пожара на улице рядом с монументом Независимости на площади Республики в Алма-Ате
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Память погибших при январских беспорядках казахстанских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет увековечена в мемориале на площади Республики в Алма-Ате, ставшей эпицентром трагических событий, сообщил аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев.
"Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики. Это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан", - сказал Сагинтаев в четверг на церемонии прощания с офицером вооруженных сил Сандибеком Хаировым, погибшим от рук бандитов при защите города.
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 14:35Беспорядки в Казахстане
Пресс-служба Казахстана: дополнительные военные силы спасли Алма-Ату
По данным пресс-службы городской администрации, заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник Хаиров погиб, мужественно защищая конституционный строй. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания мэрии города, но сам спастись не смог.
Сагинтаев сообщил, что семье Хаирова будет оказана материальная помощь и выделена квартира. У погибшего остались супруга и двое детей.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаБакытжан Сагинтаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
22:51Тарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов
Лента новостейМолния
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфиреТарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов