https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767603121.html

В Алма-Ате увековечат память погибших при беспорядках силовиков

В Алма-Ате увековечат память погибших при беспорядках силовиков - РИА Новости, 13.01.2022

В Алма-Ате увековечат память погибших при беспорядках силовиков

Память погибших при январских беспорядках казахстанских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет увековечена в мемориале на площади... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T09:34

2022-01-13T09:34

2022-01-13T09:34

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

бакытжан сагинтаев

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АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Память погибших при январских беспорядках казахстанских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет увековечена в мемориале на площади Республики в Алма-Ате, ставшей эпицентром трагических событий, сообщил аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев."Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики. Это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан", - сказал Сагинтаев в четверг на церемонии прощания с офицером вооруженных сил Сандибеком Хаировым, погибшим от рук бандитов при защите города.По данным пресс-службы городской администрации, заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник Хаиров погиб, мужественно защищая конституционный строй. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания мэрии города, но сам спастись не смог.Сагинтаев сообщил, что семье Хаирова будет оказана материальная помощь и выделена квартира. У погибшего остались супруга и двое детей.

https://ria.ru/20220112/voennye-1767499415.html

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в мире, казахстан, алма-ата, бакытжан сагинтаев