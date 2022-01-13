https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767596522.html

Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку

Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку - РИА Новости, 13.01.2022

Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия заявила, что тяжело переживает о случившихся последних событиях в стране и поблагодарила... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T08:27

2022-01-13T08:27

2022-01-13T08:28

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касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 13 янв - РИА Новости. Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия заявила, что тяжело переживает о случившихся последних событиях в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца.Она выразила надежду, что "этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории". "Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", - отметила дочь первого президента Казахстана."Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов", - заявила Назарбаева.Младшей дочери экс-президента Казахстана 41 год, она занимается бизнесом, общественной деятельностью, благотворительностью, а также продюсированием фильмов. С ноября 2017 года она возглавляет созданную в стране Ассоциацию экологических организаций.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220113/ugroza-1767593105.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев