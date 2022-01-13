08:27 13.01.2022 (обновлено: 08:28 13.01.2022)
Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку
Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за слова поддержки в адрес ее отца
Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 13 янв - РИА Новости. Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия заявила, что тяжело переживает о случившихся последних событиях в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца.
"С тяжёлым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - написала она на своей странице в Facebook.
Она выразила надежду, что "этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории". "Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", - отметила дочь первого президента Казахстана.
"Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов", - заявила Назарбаева.
Младшей дочери экс-президента Казахстана 41 год, она занимается бизнесом, общественной деятельностью, благотворительностью, а также продюсированием фильмов. С ноября 2017 года она возглавляет созданную в стране Ассоциацию экологических организаций.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.