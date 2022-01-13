https://ria.ru/20220113/kamchatka-1767624702.html

Власти Камчатки предупредили туристов об опасности схода лавин

Власти Камчатки предупредили туристов об опасности схода лавин - РИА Новости, 13.01.2022

Власти Камчатки предупредили туристов об опасности схода лавин

Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатского края в период с 14 по 16 января, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:22

2022-01-13T12:22

2022-01-13T12:22

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

туризм

камчатский край

лавины

вулканы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104500/92/1045009246_0:49:800:499_1920x0_80_0_0_70870eea9460bc1d158004fb7be5535a.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв — РИА Новости. Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатского края в период с 14 по 16 января, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России."В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок, Камчатским региональным противолавинным центром объявлено специальное предупреждение", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что сход снежных масс возможен на горных территориях Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника.Туристам, спортсменам и охотникам рекомендовали принять повышенные меры безопасности.

https://ria.ru/20220110/shiveluch-1767091110.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, камчатский край, лавины, вулканы