https://ria.ru/20220113/kamchatka-1767624702.html
Власти Камчатки предупредили туристов об опасности схода лавин
Власти Камчатки предупредили туристов об опасности схода лавин - РИА Новости, 13.01.2022
Власти Камчатки предупредили туристов об опасности схода лавин
Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатского края в период с 14 по 16 января, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:22
2022-01-13T12:22
2022-01-13T12:22
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв — РИА Новости. Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатского края в период с 14 по 16 января, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России."В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок, Камчатским региональным противолавинным центром объявлено специальное предупреждение", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что сход снежных масс возможен на горных территориях Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника.Туристам, спортсменам и охотникам рекомендовали принять повышенные меры безопасности.
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, камчатский край, лавины, вулканы
Власти Камчатки предупредили туристов об опасности схода лавин
Власти Камчатки предупреждают туристов об опасности схода лавин в период до 16 января
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв — РИА Новости. Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатского края в период с 14 по 16 января, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
"В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок, Камчатским региональным противолавинным центром объявлено специальное предупреждение", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сход снежных масс возможен на горных территориях Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника.
Туристам, спортсменам и охотникам рекомендовали принять повышенные меры безопасности.