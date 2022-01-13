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Беннет и Путин обсудили вопросы региональной безопасности
Беннет и Путин обсудили вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 13.01.2022
Беннет и Путин обсудили вопросы региональной безопасности
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообщался в четверг с президентом России Владимиром Путиным, лидеры обсудили вопросы региональной безопасности, включая... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:42
2022-01-13T15:44
владимир путин
нафтали беннет
израиль
иран
вена
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообщался в четверг с президентом России Владимиром Путиным, лидеры обсудили вопросы региональной безопасности, включая Иран, и договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере космоса, Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург, сообщила канцелярия премьер-министра."Премьер-министр Нафтали Беннет сегодня, в четверг побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Разговор получился хороший, премьер-министр поздравил президента Путина с наступившим Новым годом", - говорится в сообщении канцелярии.Лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности, и обсудили вызовы безопасности на мировой арене, отмечает канцелярия. Стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере космоса."На фоне ядерных переговоров (по СВПД - ред.) в Вене премьер-министр подчеркнул важность решительного противодействия прогрессу Ирана в ядерной программе", - сообщает канцелярия.Кроме того, президент РФ пригласил израильского премьера и его супругу посетить Санкт-Петербург. Беннет ответил, что они будут рады нанести такой визит.
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владимир путин, нафтали беннет, израиль, иран, вена, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
15:42 13.01.2022 (обновлено: 15:44 13.01.2022)
 
Беннет и Путин обсудили вопросы региональной безопасности

Канцелярия премьера Израиля: Беннет и Путин обсудили вопросы региональной безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообщался в четверг с президентом России Владимиром Путиным, лидеры обсудили вопросы региональной безопасности, включая Иран, и договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере космоса, Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург, сообщила канцелярия премьер-министра.
"Премьер-министр Нафтали Беннет сегодня, в четверг побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Разговор получился хороший, премьер-министр поздравил президента Путина с наступившим Новым годом", - говорится в сообщении канцелярии.
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Лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности, и обсудили вызовы безопасности на мировой арене, отмечает канцелярия. Стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере космоса.
"На фоне ядерных переговоров (по СВПД - ред.) в Вене премьер-министр подчеркнул важность решительного противодействия прогрессу Ирана в ядерной программе", - сообщает канцелярия.
Кроме того, президент РФ пригласил израильского премьера и его супругу посетить Санкт-Петербург. Беннет ответил, что они будут рады нанести такой визит.
 
Владимир ПутинНафтали БеннетИзраильИранВенаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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