https://ria.ru/20220113/izrail-1767686671.html

Беннет и Путин обсудили вопросы региональной безопасности

Беннет и Путин обсудили вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 13.01.2022

Беннет и Путин обсудили вопросы региональной безопасности

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообщался в четверг с президентом России Владимиром Путиным, лидеры обсудили вопросы региональной безопасности, включая... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:42

2022-01-13T15:42

2022-01-13T15:44

владимир путин

нафтали беннет

израиль

иран

вена

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообщался в четверг с президентом России Владимиром Путиным, лидеры обсудили вопросы региональной безопасности, включая Иран, и договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере космоса, Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург, сообщила канцелярия премьер-министра."Премьер-министр Нафтали Беннет сегодня, в четверг побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Разговор получился хороший, премьер-министр поздравил президента Путина с наступившим Новым годом", - говорится в сообщении канцелярии.Лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности, и обсудили вызовы безопасности на мировой арене, отмечает канцелярия. Стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере космоса."На фоне ядерных переговоров (по СВПД - ред.) в Вене премьер-министр подчеркнул важность решительного противодействия прогрессу Ирана в ядерной программе", - сообщает канцелярия.Кроме того, президент РФ пригласил израильского премьера и его супругу посетить Санкт-Петербург. Беннет ответил, что они будут рады нанести такой визит.

https://ria.ru/20211024/izrail-1756016679.html

израиль

иран

вена

россия

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владимир путин, нафтали беннет, израиль, иран, вена, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия