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Генсек НАТО проинформировал ЕС об итогах переговоров с Россией
Генсек НАТО проинформировал ЕС об итогах переговоров с Россией - РИА Новости, 13.01.2022
Генсек НАТО проинформировал ЕС об итогах переговоров с Россией
РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T02:55
2022-01-13T03:17
в мире
сша
йенс столтенберг
вена
нато
брюссель
обсе
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал министров обороны ЕС, проводящих во французском Бресте неформальные встречи, об итогах заседания Совета Россия — НАТО, следует из заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.Сегодня в Вене запланированы переговоры в формате Россия — ОБСЕ.Переговоры с НАТОНа встрече в среду замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.В свою очередь Грушко отметил, что НАТО настроена на сдерживание России и на это выделяются колоссальные ресурсы. Он добавил, что переговоры были откровенными и прямыми, а также помогли выявить "большое количество расхождений сторон по концептуальным вопросам". Однако дипломат выразил беспокойство России из-за возвращения альянса к схемам времен холодной войны и предупредил, что попытки построить безопасность против и без Москвы обречены на провал, а если НАТО переходит к политике сдерживания, то Россия приступит к контрсдерживанию, но это не ее выбор.
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в мире, сша, йенс столтенберг, вена, нато, брюссель, обсе, жозеп боррель, россия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
02:55 13.01.2022 (обновлено: 03:17 13.01.2022)
 
Генсек НАТО проинформировал ЕС об итогах переговоров с Россией

Жозеп Боррель: Столтенберг проинформировал ЕС об итогах встречи Совета Россия — НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал министров обороны ЕС, проводящих во французском Бресте неформальные встречи, об итогах заседания Совета Россия — НАТО, следует из заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

"Сегодня вечером мы обсудили вмешательство негосударственных субъектов в наши миссии с (заместителем генсекретаря ООН по миротворческим операциям. — Прим. ред.) Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, который проинформировал нас об итогах встречи Совета Россия — НАТО", — написал Боррель.

Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.
Сегодня в Вене запланированы переговоры в формате Россия — ОБСЕ.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 22:06
"Без России это обречено на провал". Чем закончились переговоры с НАТО

Переговоры с НАТО

На встрече в среду замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
В свою очередь Грушко отметил, что НАТО настроена на сдерживание России и на это выделяются колоссальные ресурсы. Он добавил, что переговоры были откровенными и прямыми, а также помогли выявить "большое количество расхождений сторон по концептуальным вопросам". Однако дипломат выразил беспокойство России из-за возвращения альянса к схемам времен холодной войны и предупредил, что попытки построить безопасность против и без Москвы обречены на провал, а если НАТО переходит к политике сдерживания, то Россия приступит к контрсдерживанию, но это не ее выбор.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Вчера, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреСШАЙенс СтолтенбергВенаНАТОБрюссельОБСЕЖозеп БоррельРоссияАлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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