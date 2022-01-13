https://ria.ru/20220113/itogi-1767588442.html

Генсек НАТО проинформировал ЕС об итогах переговоров с Россией

Генсек НАТО проинформировал ЕС об итогах переговоров с Россией - РИА Новости, 13.01.2022

Генсек НАТО проинформировал ЕС об итогах переговоров с Россией

РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T02:55

2022-01-13T02:55

2022-01-13T03:17

в мире

сша

йенс столтенберг

вена

нато

брюссель

обсе

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал министров обороны ЕС, проводящих во французском Бресте неформальные встречи, об итогах заседания Совета Россия — НАТО, следует из заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.Сегодня в Вене запланированы переговоры в формате Россия — ОБСЕ.Переговоры с НАТОНа встрече в среду замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.В свою очередь Грушко отметил, что НАТО настроена на сдерживание России и на это выделяются колоссальные ресурсы. Он добавил, что переговоры были откровенными и прямыми, а также помогли выявить "большое количество расхождений сторон по концептуальным вопросам". Однако дипломат выразил беспокойство России из-за возвращения альянса к схемам времен холодной войны и предупредил, что попытки построить безопасность против и без Москвы обречены на провал, а если НАТО переходит к политике сдерживания, то Россия приступит к контрсдерживанию, но это не ее выбор.

https://ria.ru/20220112/brussels-1767544277.html

сша

вена

брюссель

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в мире, сша, йенс столтенберг, вена, нато, брюссель, обсе, жозеп боррель, россия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)