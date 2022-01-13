02:55 13.01.2022 (обновлено: 03:17 13.01.2022)
Генсек НАТО проинформировал ЕС об итогах переговоров с Россией
Жозеп Боррель: Столтенберг проинформировал ЕС об итогах встречи Совета Россия — НАТО
Эмблема НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал министров обороны ЕС, проводящих во французском Бресте неформальные встречи, об итогах заседания Совета Россия — НАТО, следует из заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.
"Сегодня вечером мы обсудили вмешательство негосударственных субъектов в наши миссии с (заместителем генсекретаря ООН по миротворческим операциям. — Прим. ред.) Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, который проинформировал нас об итогах встречи Совета Россия — НАТО", — написал Боррель.
Переговоры с НАТО
На встрече в среду замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
В свою очередь Грушко отметил, что НАТО настроена на сдерживание России и на это выделяются колоссальные ресурсы. Он добавил, что переговоры были откровенными и прямыми, а также помогли выявить "большое количество расхождений сторон по концептуальным вопросам". Однако дипломат выразил беспокойство России из-за возвращения альянса к схемам времен холодной войны и предупредил, что попытки построить безопасность против и без Москвы обречены на провал, а если НАТО переходит к политике сдерживания, то Россия приступит к контрсдерживанию, но это не ее выбор.