https://ria.ru/20220113/gerpes-1767725884.html
Ученые нашли неожиданную причину рассеянного склероза
Ученые нашли неожиданную причину рассеянного склероза - РИА Новости, 13.01.2022
Ученые нашли неожиданную причину рассеянного склероза
Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Гарвардского университета, рассеянный склероз, тяжелое заболевание неизвестной этиологии, скорее... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T22:00
2022-01-13T22:00
2022-01-13T22:00
наука
сша
гарвардский университет
здоровье
биология
рассеянный склероз
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Гарвардского университета, рассеянный склероз, тяжелое заболевание неизвестной этиологии, скорее всего — осложнение инфекции, вызванной вирусом Эпштейна — Барр — одной из разновидностей герпеса. Статья опубликована в журнале Science.Рассеянный склероз — хроническое воспалительное заболевание центральной нервной системы, поражающее миелиновые оболочки, защищающие нейроны головного и спинного мозга. Причина его возникновения неизвестна, а лекарства для лечения или вакцины не существует.Одна из гипотез предполагает, что заболевание связано с вирусом Эпштейна — Барр (ВЭБ), однако установить однозначную связь до сих пор не удавалось в связи с тем, что вирус герпеса поражает примерно 95 процентов взрослых, а рассеянный склероз — относительно редкое заболевание.Чтобы определить связь между ВЭБ и рассеянным склерозом, ученые из Школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Гарвардского университета провели исследование среди более чем десяти миллионов служащих вооруженных сил США, и выявили 955 человек, у которых в период службы был диагностирован рассеянный склероз.Авторы проанализировала на ВЭБ образцы сыворотки крови, которые брали у военных каждые два года, и выяснили, что у носителей вируса Эпштейна — Барр риск развития рассеянного склероза был в 32 раза выше, чем у тех, у кого вирус герпеса не был обнаружен, даже если были зафиксированы другие вирусы.При этом ученые отметили, что сывороточные уровни легкой цепи нейрофиламента — биомаркера дегенерации нервов, типичной для рассеянного склероза — повышались только после инфицирования ВЭБ, а первые симптомы заболевания появлялись примерно через десять лет после инфицирования. По мнению авторов, это однозначно указывает на то, что основная причина возникновения рассеянного склероза — это вирус герпеса, который вызывает инфекционный мононуклеоз и латентную пожизненную инфекцию хозяина."Гипотеза о том, что ВЭБ вызывает рассеянный склероз, изучалась нами и другими группами исследователей в течение нескольких лет, но это первое убедительное доказательство причинно-следственной связи, — приводятся в пресс-релизе гарвардской Школы общественного здравоохранения слова руководителя исследования, профессора эпидемиологии и питания Альберто Аскерио (Alberto Ascherio). — Это большой шаг, потому что он предполагает, что большинство случаев рассеянного склероза можно предотвратить, остановив инфекцию ВЭБ, и что нацеливание на ВЭБ может привести к открытию лекарства от рассеянного склероза".Авторы предполагают, что задержка между заражением ВЭБ и началом рассеянного склероза может быть следствием того, что симптомы заболевания не проявляются на самых ранних стадиях, а также из-за устойчивой связи, которая выстраивается между иммунной системой и вирусом в результате его неоднократной реактивации.
https://ria.ru/20220110/maslo-1767210437.html
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сша, гарвардский университет, здоровье, биология, рассеянный склероз
Ученые нашли неожиданную причину рассеянного склероза
Найдены убедительные доказательства связи между рассеянным склерозом и вирусом герпеса
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Гарвардского университета
, рассеянный склероз, тяжелое заболевание неизвестной этиологии, скорее всего — осложнение инфекции, вызванной вирусом Эпштейна — Барр — одной из разновидностей герпеса. Статья опубликована
в журнале Science.
Рассеянный склероз — хроническое воспалительное заболевание центральной нервной системы, поражающее миелиновые оболочки, защищающие нейроны головного и спинного мозга. Причина его возникновения неизвестна, а лекарства для лечения или вакцины не существует.
Одна из гипотез предполагает, что заболевание связано с вирусом Эпштейна — Барр (ВЭБ), однако установить однозначную связь до сих пор не удавалось в связи с тем, что вирус герпеса поражает примерно 95 процентов взрослых, а рассеянный склероз — относительно редкое заболевание.
Чтобы определить связь между ВЭБ и рассеянным склерозом, ученые из Школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Гарвардского университета провели исследование среди более чем десяти миллионов служащих вооруженных сил США
, и выявили 955 человек, у которых в период службы был диагностирован рассеянный склероз.
Авторы проанализировала на ВЭБ образцы сыворотки крови, которые брали у военных каждые два года, и выяснили, что у носителей вируса Эпштейна — Барр риск развития рассеянного склероза был в 32 раза выше, чем у тех, у кого вирус герпеса не был обнаружен, даже если были зафиксированы другие вирусы.
При этом ученые отметили, что сывороточные уровни легкой цепи нейрофиламента — биомаркера дегенерации нервов, типичной для рассеянного склероза — повышались только после инфицирования ВЭБ, а первые симптомы заболевания появлялись примерно через десять лет после инфицирования. По мнению авторов, это однозначно указывает на то, что основная причина возникновения рассеянного склероза — это вирус герпеса, который вызывает инфекционный мононуклеоз и латентную пожизненную инфекцию хозяина.
"Гипотеза о том, что ВЭБ вызывает рассеянный склероз, изучалась нами и другими группами исследователей в течение нескольких лет, но это первое убедительное доказательство причинно-следственной связи, — приводятся в пресс-релизе гарвардской Школы общественного здравоохранения слова руководителя исследования, профессора эпидемиологии и питания Альберто Аскерио (Alberto Ascherio). — Это большой шаг, потому что он предполагает, что большинство случаев рассеянного склероза можно предотвратить, остановив инфекцию ВЭБ, и что нацеливание на ВЭБ может привести к открытию лекарства от рассеянного склероза".
Авторы предполагают, что задержка между заражением ВЭБ и началом рассеянного склероза может быть следствием того, что симптомы заболевания не проявляются на самых ранних стадиях, а также из-за устойчивой связи, которая выстраивается между иммунной системой и вирусом в результате его неоднократной реактивации.